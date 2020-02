Le poste de la GRC de Chicoutimi sera vendu

La GRCGendarmerie royale du Canada , qui est toujours propriétaire de l’édifice situé au 429 Newton, près de l’Université du Québec à Chicoutimi, a mandaté Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) pour administrer le processus de vente.

La propriété a été offerte de façon prioritaire aux ministères fédéraux, aux sociétés d’État mandataires et aux gouvernements provinciaux et municipaux pour des fins publiques spécifiquement et à la valeur marchande. Aucune de ces entités n’ayant manifesté de l’intérêt pour acquérir la propriété, celle-ci sera offerte sur le marché par l’entremise d’un avis ou d’un agent immobilier d’ici l’été 2020 , explique la porte-parole de SPACServices publics et Approvisionnement Canada , Sonia Tengelsen.

Le bureau a été fermé sans grand bruit en juillet 2018. La GRCGendarmerie royale du Canada avait pignon sur rue à Chicoutimi depuis 80 ans et avait fait construire l’édifice de la rue Newton en 1989.

Saguenay a envisagé la possibilité d’acheter le bâtiment pour y implanter un poste de police secondaire. Cette possibilité a toutefois été abandonnée par la commission de la sécurité publique lors d’une assemblée tenue en décembre.

Ça avait été analysé, mais il a été convenu que l’endroit est trop petit pour nos besoins. Tous les aménagements intérieurs seraient à refaire et le nombre de stationnements était limité , résume le conseiller municipal et président de la commission de la sécurité publique, Kevin Armstrong.

Selon le logiciel de taxation de Saguenay, le bâtiment et le terrain sont évalués à 1,5 million de dollars.