VIA Rail met à pied près de 1000 employés à cause du blocage près de Belleville en Ontario

La compagnie ferroviaire VIA Rail confirme avoir envoyé des avis de mise à pied à près de 1000 de ses employés en raison du blocage des voies ferrées qui dure depuis 14 jours près de Belleville, en Ontario.

Malgré la reprise d'un service partiel entre Québec-Montréal-Ottawa et d'un service complet dans le sud-ouest de l'Ontario à partir de jeudi, VIA Rail n'a d'autre choix que de poursuivre l'annulation de ses services sur une grande partie de son réseau , à l'exception des lignes Sudbury-White River (CP Rail) et Churchill-The Pas (Hudson Bay Railway).

C'est donc avec un regret sincère que nous devons procéder à des suspensions temporaires de salariés. À compter d'aujourd'hui, près de 1000 employés de VIA Rail recevront un avis à ce sujet , annonce la compagnie par communiqué. Les modalités des conventions collectives seront respectées en ce qui concerne les avis donnés aux employés syndiqués.

