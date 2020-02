Vague de soutien pour un jeune de Dieppe qui lutte contre un cancer

Le garçon subit mercredi une opération chirurgicale destinée à stopper la progression du cancer dans son fémur. Les chirurgiens à l’hôpital IWK à Halifax effectuent une opération qui dure environ huit heures et qui consiste notamment à amputer une partie de la jambe, explique Réjean Després, oncle de Samuel.

Réjean Després a lancé en décembre dernier une campagne de sociofinancement pour aider la famille à payer certains médicaments et à couvrir les coûts des voyages à Halifax. Le total des dons surpassait 58 000 $, mercredi midi. M. Després dit être grandement touché par la générosité des gens.

Des dons proviennent de la communauté, d’autres provinces et même des États-Unis, indique M. Després. Des jeunes de la région, par exemple, vident leur tirelire pour aider leur camarade. Des inconnus appuient aussi la famille, souligne-t-il.

D'autres personnes aident les Thériault autrement, par exemple en déblayant la neige de l’entrée de la maison familiale en leur absence.

La famille Thériault récolte ce qu’elle sème , affirme M. Després. Il explique qu’elle est elle-même généreuse et aimée par la communauté.

De nombreuses personnes ont publié des messages de soutien sur les médias sociaux accompagnés du mot-clic #SamTfort. Le même mot est imprimé sur des chandails et des bracelets portés par des résidents de la région de Dieppe. Réjean Després précise que 3000 bracelets ont été distribués dans la communauté jusqu’à présent.

Une pensée à Sam Thériault et sa famille. J’ai toujours été fasciné par la politesse, la maturité et les performances de Sam. Certes ce sont des moments difficiles mais inspirants pour nous tous. Toute une communauté est derrière toi champion et nous avons hâte de revoir ton sourire , écrit sur Facebook le président de Soccer Dieppe, Taha Maarous.

Nos pensées sont avec Samuel aujourd'hui (13 ans) alors qu'il va pour une chirurgie rotationplastie pour l'ostéosarcome (cancer des os). Beaucoup de câlins à lui et sa famille #SamTfort , écrit sur Facebook Debbie Goguen Haché.

Samuel Thériault est un sportif, un guitariste et un caricaturiste, ajoute Réjean Després. Il est convaincu que son neveu surmontera cette épreuve et qu'il poursuivra ses passions avec entrain à l’avenir.