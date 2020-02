Karl-Emmanuel Villeneuve inapte à subir son procès

Les procédures judiciaires pourraient toutefois reprendre plus tôt si le médecin traitant juge que son état est stabilisé.

L’avocate qui représente l’accusé, Me Mélanie Decoste, laisse entendre que l’individu de 22 ans a de la difficulté à saisir ce qui se passe et à prendre des décisions. Quand on a des inquiétudes, on se doit de le souligner parce que ça a un impact sur le déroulement et sur la prise de décision au niveau de la défense , explique-t-elle.

Karl-Emmanuel Villeneuve est accusé d’avoir tué Alexandre Larouche le 29 juillet 2018 dans le secteur nord de l’arrondissement de Chicoutimi.

C’est la troisième fois qu’il est déclaré inapte. L’individu est présentement traité à l’hôpital.

