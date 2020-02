L'absence de mesures pour la francophonie remarquée en C.-B.

Déçue, la présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB), Padminee Chundunsing, se dit préoccupée : La nécessité d’avoir une politique de services en français devient de plus en plus nécessaire pour la communauté francophone.

Elle se demande quelle proportion du plan d’embauche de 4200 nouveaux enseignants concerne les francophones. On a plus de questions que de réponses , déplore-t-elle, d'autant plus que la communauté francophone augmente en Colombie-Britannique.

Comment allons-nous aider cette communauté grandissante? demande-t-elle. Je crois que ça devrait être [pris en considération] lorsque la province fait un budget.

Le gouvernement s’est engagé à financer à hauteur de 250 000 $ par an les services en français. C’est mieux que rien, mais ce n'est pas suffisant , dit Mme Chundunsing.

Pour sa part, la Société de développement économique (SDE) aurait aimé voir dans le budget de l’aide à l'emploi et à l'installation des nouveaux arrivants. C’est difficile de trouver les gens qui ont les compétences et qui parlent français en Colombie-Britannique , dit Galia Shukr, une administratrice auprès de l'organisme.

Le CSF « optimiste »

Même si l'absence de mention du Conseil scolaire francophone (CSF) dans le budget en déçoit certains, son directeur général, Michel St-Amand, reste optimiste.

Il espère profiter de mesures liées à l’éducation postsecondaire, pour travailler avec ses partenaires.

Il faut voir comment on peut alimenter l’intérêt chez les élèves vers des programmes qui sont francophones, ou dans lequel il y a une composante francophone, afin de préparer une main-d’oeuvre qui soit parfaitement bilingue pour continuer à faire grandir la Colombie-Britannique , dit-il.

Le résultat attendu de la mégacause devant la Cour suprême du Canada fait « probablement » en sorte qu’ils ont choisi de passer sous silence des investissements en milieu francophone, juge M. St-Amand.

La décision des juges dans le procès pour l’éducation en français en Colombie-Britannique, qui a débuté en 2010, est en délibéré.

Avec les informations de Julie Landry et Adrien Blanc