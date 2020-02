Mort du rappeur Pop Smoke, l'un des invités du Festival Métro Métro

Vers 4 h 30 mercredi matin, deux hommes masqués se sont introduits dans sa demeure et auraient tiré plusieurs coups de feu. Pop Smoke a été transporté à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures, selon les informations transmises par la police à TMZ.

Le rappeur est connu pour ses succès Welcome to the Party et Dior. Il a collaboré avec plusieurs artistes, dont Nicki Minaj et Travis Scott.