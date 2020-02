Grève des enseignants en Ontario : deux millions d’élèves en congé forcé vendredi

Après plusieurs mois de conflit de travail opposant les enseignants et le gouvernement Ford, une grève historique a lieu en Ontario. Les quatre plus importants syndicats d’enseignants et de travailleurs de l’éducation de l’Ontario sont en grève vendredi, une première depuis 1997.

L'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens ( AEFOAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens ), la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario ( FEEOFédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario ), la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario ( FEESOFédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario ) et l'Association des enseignants catholiques anglo-ontariens ( OECTAOntario English Catholic Teachers' Association ) ont annoncé cette journée de grève générale le 12 février pour protester contre la lenteur des négociations et les compressions provinciales en éducation.

Ce sont donc 200 000 membres des syndicats qui débrayent vendredi, touchant 2 millions d’élèves qui se retrouvent privés de cours dans 5000 écoles de la province.

Environ 30 000 personnes sont attendues pour participer à cette manifestation à Queen's Park.

Rémi Sabourin, le président de l' AEFOAssociation des enseignants franco-ontariens , a affirmé que d'éviter la grève de vendredi était impossible ou presque .

Il demande au gouvernement Ford et au ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, de mettre de côté leur rhétorique politique et de négocier de bonne foi afin de dénouer l'impasse.

Des pourparlers ont eu lieu mercredi et jeudi avec l'AEFOAssociation des enseignants franco-ontariens et l' OECTAOntario English Catholic Teachers' Association .

La présidente de l' OECTAOntario English Catholic Teachers' Association , Liz Stuart, a déclaré jeudi, au terme d'une nouvelle journée de négociations, qu'aucune entente n'avait été conclue. Selon elle, la participation de son syndicat à la manifestation de vendredi représente une immense preuve d'unité et de solidarité .

Jeudi, le ministre de l'Éducation Stephen Lecce a accusé les enseignants de créer de l'instabilité dans le parcours scolaire des élèves. Il affirme que les parents ont perdu patience et ne veulent plus subir les perturbations causées par les syndicats .

Trois des quatre syndicats d'enseignants sont présentement en discussions avec le gouvernement, seule la FEESOFédération des enseignantes et des enseignants du secondaire de l'Ontario n'est présentement pas à la table de négociations.

La grève des enseignants en chiffres : 2 millions d'élèves privés d'école

200 000 syndiqués en grève

25e semaine sans contrat de travail pour les travailleurs de l’éducation

13e semaine depuis le début des moyens de pression

4 syndicats des travailleurs de l'éducation en grève

Salaires et taille des classes au centre du litige

Les négociations entre les enseignants et le gouvernement sont dans une impasse. Les conventions collectives des enseignants sont échues depuis le 31 août 2019.

Les salaires et la taille des classes figurent parmi les principaux points de litige.

Le gouvernement Ford a adopté une loi limitant les augmentations de salaire dans le secteur public à 1 % par année et prétend que la province ne peut pas en donner plus aux enseignants.

Les enseignants s'opposent également à toute augmentation de la taille des classes, alors que la province veut accroître le nombre d'élèves de 22,5 à 25 en moyenne de la 9e à la 12e année du secondaire.

Les enseignants du secondaire rejettent aussi le plan du gouvernement de forcer les élèves à suivre deux cours en ligne au cours de leur formation.

Pour sa part, le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, qualifie d'irresponsable la grève des enseignants, affirmant que ces moyens de pression pénalisent injustement les élèves et leurs parents. Il répète que le gouvernement est prêt à faire appel à un médiateur privé, ce que rejettent les syndicats, qui soulignent que des conciliateurs publics participent déjà aux négociations.

Depuis les débuts du conflit de travail, le gouvernement rapporte avoir négocié lors de 131 séances avec les différents syndicats encore impliqués dans la grève.

La province a offert aux parents une indemnité de 25 $ à 60 $ pour chaque jour de grève qui force la fermeture de l'école ou de la garderie scolaire de leur enfant.

Jusqu'à présent, la province a reçu 682 999 demandes d'indemnités de la part de parents d'élèves.

Le ministre Lecce affirme qu'il cherche à moderniser le système d'éducation et accuse les syndicats d'enseignants de résistance culturelle. Il assure qu'il ne s'agit pas d'un exercice budgétaire visant à aider le gouvernement à éliminer le déficit provincial.