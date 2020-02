Budget 2020 : la communauté francophone de l'Î.-P.-É. remet de l'avant la petite enfance

L'organisme porte-parole de la francophonie insulaire demande au gouvernement provincial d'accorder une nouvelle hausse des salaires aux éducatrices de la petite enfance dans son prochain budget.

Le gouvernement progressiste-conservateur de Dennis King doit déposer son deuxième budget lors de la reprise des travaux parlementaires, au mois d'avril.

Juste avant de déclencher des élections en 2019, l'ancien gouvernement libéral de l'Île-du-Prince-Édouard avait accordé des augmentations de 1 $ à 3 $ l'heure aux éducatrices des centres de la petite enfance (CPE), relevant les salaires jusqu'à 20,56 $ l'heure pour les éducatrices les plus expérimentées qui ont suivi une formation de deux ans.

De tels salaires demeurent cependant un obstacle au recrutement et à la rétention de personnel, selon Isabelle Dasylva-Gill, la directrice générale de la SSTASociété Saint-Thomas d'Aquin . Il en faudrait davantage, à son avis, pour mettre fin à la pénurie d'éducatrices qui touche encore plus durement la communauté acadienne et francophone.

On pense à notre croissance démographique. Si on n'a pas de CPE [centre de la petite enfance] en santé, on n'a pas d'écoles françaises en santé et on n'a pas, non plus, un marché du travail avec des ressources humaines pour combler tous nos besoins au niveau des organismes communautaires.

Isabelle Dasylva-Gill, directrice générale de la Société Saint-Thomas d'Aquin