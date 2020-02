Alexandra Stréliski, The Dead South et City and Colour monteront sur scène aux Junos

La pianiste québécoise Alexandra Stréliski, le chanteur de City and Colour, Dallas Green, ainsi que le groupe saskatchewanais The Dead South seront du nombre des artistes qui offriront une performance musicale lors de la cérémonie des Junos qui récompense le meilleur de la musique canadienne.

Ils se joindront ainsi au groupe d’artistes composé d’Ali Gatie, iskwē, Meghan Patrick, Arden, Daniel Caesar, Lennon Stella, The Glorious Sons, Tory Lanez, sans oublier l’animatrice de la soirée, Alessia Cara.

L’album Inscape d’Alexandra Stréliski est en lice dans deux catégories, soit celles de l’album de l’année, de l’album instrumental de l’année. La Québécoise est pour sa part en nomination pour le prix remis à la révolution de l’année chez les artistes.

Elle montera sur la scène pour offrir une prestation musicale en compagnie de Dallas Green, dont l’album A Pill for Loneliness est en nomination pour l’album alternatif adulte de l’année.

De son côté, le groupe The Dead South est en lice pour l’album de musique roots et traditionnelle de l’année avec son plus récent album Sugar and Joy.

La cérémonie des prix Junos aura lieu au SaskTel Centre de Saskatoon le 15 mars prochain.

Une semaine complète d’activités est également prévue à compter du 9 mars.