Outiller les Madelinots pour la transition énergétique

Les Madelinots sont invités à une séance d'information sur l'efficacité énergétique mercredi. La séance est organisée par la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, Hydro-Québec et Transition Energitique Québec et portera principalement sur l'efficacité énergétique des systèmes de chauffage.

On veut expliquer aux gens comment améliorer l’efficacité énergétique de leurs résidences. On veut leur montrer les programmes possibles et de quelle façon la Communauté maritime peut les aider dans leurs démarches , résume la conseillère aux Affaires régionales pour Hydro-Québec, Catherine Bujold.

La rencontre vise à préparer les Madelinots en vue du raccordement des Îles-de-la-Madeleine au reste du réseau d’Hydro-Québec, en 2025. Encore aujourd’hui, la plupart d’entre eux sont alimentés par une centrale thermique, explique Mme Bujold.

Ça va devenir plus avantageux pour l’environnement d’adopter un système tout électrique , souligne-t-elle.

Catherine Bujold, conseillère en relation avec le milieu Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

À plus court terme, les organisateurs tenteront également d’encourager les résidents de l'archipel à adopter un système de chauffage résidentiel à combustible en attendant le raccordement en 2025. Ce mode de chauffage est une solution plus économique et écoresponsable que le système de chauffage thermique central, selon Hydro-Québec.

Les moteurs de ce genre de centrales ont un taux d’efficacité d’environ 40 %, alors qu’un système de chauffage résidentiel a un taux d’efficacité qui peut aller jusqu'à 80 %. C’est beaucoup plus avantageux, tant pour l’environnement que pour l’économie, de se chauffer à la maison. Catherine Bujold, conseillère aux Affaires régionales pour Hydro-Québec

Mme Bujold ajoute que la séance permettra d'expliquer le processus de transition, mais aussi de présenter les programmes accessibles pour entamer la transition d'un système de chauffage, dont le programme Rénoclimat.

La séance d’information aura lieu à 19 h mercredi, au centre récréatif de Lavernière.