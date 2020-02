On saura sous peu si Éric Salvail témoignera, ou pas, à son procès

La troisième journée du procès d'Éric Salvail s'est amorcée mercredi, à Montréal, avec l'audition de trois témoins par le ministère public, qui a maintenant présenté toute sa preuve. On ignore encore si l'accusé témoignera pour sa défense.

Les deux premières journées du procès avaient été consacrées à l'interrogatoire et au contre-interrogatoire de Donald Duguay, présumée victime de l'animateur et producteur de la télévision et de la radio québécoises.

M. Duguay n'était pas présent dans la salle d'audience, mercredi.

Cet homme de 47 ans allègue avoir été harcelé, puis séquestré et agressé sexuellement par Éric Salvail dans une salle de toilette à Radio-Canada, où les deux hommes travaillaient alors.

Les événements se seraient produits en 1993, sur une période s'échelonnant d'avril à octobre.

Éric Salvail à son entrée au palais de justice de Montréal, le 19 février 2020. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les témoins de la poursuite

Mercredi, trois témoins se sont présentés à la barre.

Une ancienne collègue de Donald Duguay à Radio-Canada a affirmé qu’une fois, en 1993, M. Duguay est arrivé devant elle et semblait sous le choc, nerveux. Il lui aurait dit que Salvail venait d’exhiber ses organes génitaux devant lui.

Ensuite, un ami de Donald Duguay est venu témoigner que, dans les années 1990, Donald Duguay lui aurait parlé de certains incidents qui se seraient produits au travail avec un collègue, sans lui fournir plus de précision.

Enfin, une amie de Donald Duguay au moment des faits allégués a raconté avoir assisté à l’enregistrement de La petite vie avec M. Duguay.

Éric Salvail y travaillait comme animateur de foule. L'amie de M. Duguay a dit avoir été marquée par le regard que leur aurait lancé Éric Salvail lorsqu’il les a vus, un regard extrêmement dur et agressif, a-t-elle précisé.

Au moins un témoin pour la défense

Michel Massicotte, l'avocat d'Éric Salvail, a annoncé au juge Alexandre Dalmau qu'il présentera au moins un témoin. Il s'agirait d'une ancienne employée de Radio-Canada.

Mais le suspense demeure : nombreux sont ceux qui attendent de savoir si l'accusé lui-même témoignera.

Le procès reprend cet après-midi et doit se terminer en fin de journée, jeudi.

Avec les informations de Geneviève Garon