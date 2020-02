Décès d’un ex-politicien et personnalité publique à Timmins

Dewsbury a déménagé à Timmins de Toronto. Il a été conseiller municipal pendant près de 30 ans. Il était aussi bien connu comme un animateur de longue date à la station de télévision CFCL-TV et MCTV.

Notre communauté a perdu un citoyen exceptionnel, qui a servi cette ville pendant plus de 30 ans au sein du conseil, et a continué à offrir son soutien à notre administration actuelle jusqu’à récemment. C’est un vrai gentleman et ses connaissances et sa bonne volonté nous manqueront , indique le maire de Timmins, George Pirie, dans un communiqué.

Le maire de Pirie offre ses condoléances à la famille et aux amis du défunt. Pour honorer sa mémoire, la municipalité a annoncé qu'elle met en berne les drapeaux de tous les édifices municipaux.

