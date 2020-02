Simon Boulerice signe sa première série télé jeunesse

La différence est au cœur de cette nouvelle comédie dramatique avec non seulement le fait que la vision de Léon, le personnage principal, est très réduite, mais aussi avec son amie Florence qui souffre de fibrose kystique.

L’histoire commence quand la vie de Léon bascule après la mort accidentelle de sa mère lors d’une réaction allergique à la moutarde. À cause de sa mauvaise vision, Léon plantera l’aiguille de l’auto-injecteur dans le divan et non dans la cuisse de sa mère. Élevé en région par cette mère surprotectrice, le quotidien de l’adolescent sera bouleversé lorsqu’il déménagera donc à Montréal dans une toute nouvelle famille, celle de son père qu’il ne connaît pas et de sa conjointe d’origine mexicaine, l’effervescente Julietta (Francesca Barcenas).

Élevé en tant qu'enfant unique, Léon y rencontrera un demi-frère (Esteban Wurtele), deux demi-sœurs (Évelyne Laferrière et Lohann Phouthakhanty) et un garçon de son âge, Ricardo (Anthony Therrien), issu d’une union précédente de Julietta. Il découvrira aussi une nouvelle école où il se liera avec Florence (Amaryllis Tremblay), une jeune fille atteinte de la fibrose kystique qui le prend sous son aile.

Le jeune acteur Noah Parker Photo : Radio-Canada / Arcouette&Co.

Léon sera joué par le jeune comédien Noah Parker qui a joué dans plusieurs séries et films : il tient notamment le rôle de Raphaël dans L'échappée sur les ondes de TVA. Le jeune homme est actuellement à Berlin, car il fait partie de la distribution du film d'Anaïs Barbeau-Lavalette, La déesse des mouches à feu, qui y est présenté en première mondiale.

Les parents de l’adolescent seront interprétés par Catherine Trudeau et Alexandre Goyette.

Inspiré par un ex

L’histoire a été inspirée à Simon Boulerice par un ancien copain qui était malvoyant. C’est un projet que je portais déjà en moi. Un jour, j’ai eu un rendez-vous avec un semi-voyant qui m’a alors dit : ”Je vois six degrés seulement. Pour comprendre ce que je vois, il faudrait que tu regardes la vie à travers le trou d’une paille.” J’ai trouvé l’image très belle, et elle m’a rappelé celle d’un ami atteint de la fibrose kystique : “Pour comprendre le peu d’air que je respire, il faudrait que tu respires par le trou d’une paille.” Ému par cette corrélation, j’ai créé Léon, à la vision réduite, et Florence, aux poumons fragiles. Et tous deux s’unissent pour voir plus loin et respirer plus large.

Le nom de la série vient donc du niveau de vision de Léon qui est de six degrés. Normalement on a une vision à 180 degrés, ajoute Simon Boulerice en conférence de presse téléphonique.

Six degrés est réalisée par Hervé Baillargeon et aura comme chanson-thème une nouvelle composition de Safia Nolin.

Alors que la majorité des séries sont maintenant présentées sur Tou.tv Extra, les épisodes de 30 minutes seront d’abord présentés à la télévision traditionnelle tous les jeudis soirs à 19 h 30 dès le 28 mai.

Toutefois, les épisodes qui ne pourront pas être diffusés à cause de la programmation olympique seront présentés sur Tou.tv Extra. Le tournage de la série de 13 épisodes commence à la fin de février.