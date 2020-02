La fonte des glaces menace la culture autochtone, selon une chef Inuk

La sécurité et la culture des peuples autochtones de l'Arctique sont menacées par la fonte des glaces, craint une chef Inuk.

Sheila Watt-Cloutier a grandi en parcourant le territoire sur un traîneau à chiens, mais aujourd’hui, la terre sur laquelle son peuple vit est en train de disparaître.

Il ne s'agit pas seulement de glace, de neige et d'ours polaires. Il s'agit de familles et de la façon dont nous nous battons pour maintenir un mode de vie malgré tout ce qui se passe autour de nous , explique Watt-Cloutier, qui vit à Kuujjuaq, Nunavik dans le nord du Québec.

Grandir connectée à la nature et à ses ressources alimentaires, entourée de sa famille, lui a donné un ensemble de valeurs, raconte l'ancienne présidente du Conseil circumpolaire inuit, qui est de passage à Vancouver pour recevoir le prix Jack P. Blaney pour son travail sur les changements climatiques et les droits de la personne.

Les effets de l'érosion côtière se font déjà sentir dans certaines communautés en Alaska, rappelle Sheila Watt-Cloutier. Photo : Associated Press / David Goldman

Sur la terre, les enfants inuits apprennent à être courageux et patients , dit-elle.

Or, les changements du paysage arctique compliquent cette tradition. La glace et la neige représentent pour nous la mobilité. Ce sont nos autoroutes et quand elles commencent à disparaître, alors cela devient un problème de sécurité avant tout.

Nous avons peur de perdre la sagesse qui s’apprend sur la glace, et pas seulement la glace. Sheila Watt-Cloutier

Les chasseurs chevronnés transmettent les connaissances traditionnelles , explique Mme Watt-Cloutier. Aujourd'hui, ils enseignent également aux jeunes autochtones à reconnaître les dangers.

Nous n'allons pas renoncer à la chasse et à la pêche sur le territoire, c'est là que nous obtenons du réconfort et que nous formons nos enfants , conclut-elle.

Avec les informations de Bridgette Watson