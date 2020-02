La route 138 fermée sur une partie de la Minganie

Par ailleurs, la route 138 est fermée dans les deux directions au kilomètre 1230, à l'est de Havre-St-Pierre. Des véhicules lourds doivent être remorqués, selon le site Internet du ministère des Transports, Québec 511. La Sûreté du Québec (SQ) affirme qu'il s'agit d'une déneigeuse brisée. La route est fermée pour une durée indéterminée à cet endroit.

Les cours à l'école de Natashquan sont suspendus ce matin. La visibilité est réduite de Sept-Îles à Kegaska sur la route 138.

La chaussée est enneigée ou partiellement enneigée de Tadoussac à Kegaska.

Deux nouveaux tronçons de la route blanche ouverts

Il s'agit des tracés qui se trouvent entre Harington Harbour et La Tabatière et entre Saint-Augustin et Vieux-Fort. D'autres sections sont ouvertes sur cette piste de motoneige, dont celle qui se situe entre Kegaska et La Romaine.

La route blanche n'a toujours pas été ouverte dans son entièreté cet hiver. Les utilisateurs qui souhaitent suivre l'état de ce seul chemin terrestre qui relie plusieurs localités de la Basse-Côte-Nord peuvent le faire en consultant le site Internet du ministère des Transports québec 511.