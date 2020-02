Le projet de tour à condos au golf de Cap-Rouge présenté aux citoyens

Julien Mainguy, membre du comité citoyen de Cap-Rouge, reproche au promoteur de ne pas avoir consulté les résidents du secteur avant d'écarter les autres options sur la table et de retenir la construction d'un immeuble en hauteur.

On a été mis devant les faits accomplis. Il s’était déjà associé à un promoteur immobilier. Il avait déjà adopté un projet à l’unanimité , dénonce le résident du secteur.

Le chalet actuel pourrait être démoli au profit d’un bâtiment de 15 étages dont deux étages seront consacrés à un nouveau chalet. Le projet a été approuvé par les actionnaires du club de golf, mais c'est la Ville de Québec qui aura le dernier mot puisqu'il faudra modifier le zonage.

J'ai senti énormément de préoccupation dans la salle, mais des préoccupations pour lesquelles il n'y avait pas de réponse parce que le projet est déjà attaché. Julien Mainguy

Julien Mainguy en a principalement contre la hauteur de la tour alors que tout le voisinage est principalement constitué de jumelés et de résidences unifamiliales. Sur le plan de l’urbanisme, c’est discutable. On peut tout de suite voir l’enjeu de l’ombre. Ça me préoccupe énormément.

Le président du conseil d’administration du Club de Golf Cap-Rouge, Jean F. Keable, a refusé notre demande d’entrevue.

En janvier, le président avait indiqué qu’un refus du projet causerait fort probablement la fermeture du golf de Cap-Rouge.