Le Tournoi international pee-wee de Québec : entre compétition et fraternité

Dans notre montage d’images d’archives de hockey mineur de 1961 à 1979, nous voyons des joueurs pee-wee de toutes catégories. Les images sont captées au Tournoi international pee-wee de Québec, mais aussi lors de d'autres parties de hockey pee-wee.

La chanson des pee-wee, que l’on peut entendre est celle écrite en 1963 par André de Chavigny. Elle est la chanson thème du Tournoi international pee-wee. L'événement a longtemps été partenaire du Carnaval de Québec.

La toute première partie du Tournoi international pee-wee de Québec a lieu le 20 février 1960. Depuis cette date, un nombre impressionnant de joueurs professionnels y ont laissé leur marque.

C’est le cas de Guy Lafleur présent en 1962, 1963 et en 1964. En marquant 48 buts au total, celui qui deviendra le démon blond, permet à ses équipes de remporter trois fois le titre de la classe C.

Wayne Gretzky y a également brillé en 1974 avec 13 buts et 13 passes en quatre parties.

1977 aura été l’année des jeunes étoiles Patrick Roy, Steve Yzerman et Mario Lemieux. Le Magnifique y est même revenu en 2008, cette fois à titre d’entraîneur pour l’équipe de son fils.

En 1984, la jeune Manon Rhéaume est la première fille à participer au tournoi. Elle garde les buts pour Charlesbourg Bourassa en classe CC.

Dans un reportage du 16 janvier 1988 présenté à l’Univers des sports, le journaliste Gérard Potvin revient sur les débuts du tournoi international pee-wee de Québec.

Le premier tournoi est disputé dans l’aréna de Victoria. En 1960, le tournoi compte 28 équipes. 20 000 spectateurs se déplacent pour voir les pee-wee à l’oeuvre.

Dès la première année, son instigateur Gérard Bolduc (décédé en 1993) souhaite faire du tournoi pee-wee de Québec un tournoi international. Paul Dumont (décédé en 2008), un des cofondateurs du tournoi, n’y croit pas vraiment au départ. Selon lui, le hockey mineur n’attire pas les foules, mais à sa grande surprise, le tournoi prend rapidement de l’ampleur.

Dès sa seconde édition, le tournoi déménage dans l’enceinte du Colisée de Québec.

Pour Paul Dumont, figure marquante du hockey mineur, mais aussi de la LHJMQ dont il fut président, les techniciens du hockey ont pu rapidement faire progresser les équipes québécoises en apprenant des autres formations en compétition.

Après une quinzaine d’années, Alex Légaré (décédé en 2002) de l’Association des sportifs du Québec prend les rênes du tournoi et lui ajoute la Coupe internationale (1976) et la Coupe du Québec (1980). Alex Légaré présidera le tournoi durant 26 ans avant de laisser la place à Mario Doré puis à Michel Plante.

En février 1961, René Lecavalier mène des entrevues auprès de joueurs pee-wee et de leurs entraîneurs présents au tournoi pour l’émission Le Monde du sport.

Il s’adresse d’abord à des joueurs de l’équipe de Boston dont les pères jouent pour les Bruins dans la Ligue nationale de hockey. Le fils de Milt Schmidt, véritable légende du hockey professionnel et celui de Woody Dumart jouent sur la même ligne d’attaque.

René Lecavalier questionne ensuite les joueurs d’une équipe de Trois-Rivières. Comme la grande majorité souhaite parler devant la caméra, c’est vers les plus timides que le célèbre journaliste se dirige. Avec son ton moqueur, il a tôt fait de les mettre à l’aise.

L’entraîneur semble très satisfait du travail de ses protégés.

Peu après la chute des régimes communistes et la proclamation de l’indépendance de l’Ukraine, de jeunes hockeyeurs voyagent hors de leur pays et viennent visiter la vieille capitale pour participer au tournoi.

Le 24 février 1992 au Point, le journaliste Michel Sénécal nous présente la formation ukrainienne de Kharkov, gagnante de la Coupe internationale cette année-là.

Les jeunes Ukrainiens arrivent avec le teint pâle. Ils sont épuisés par le décalage horaire. Leur équipement est usé à la corde. La population de Québec et plusieurs commanditaires du tournoi ne tarderont pas à prendre soin de la petite équipe de Europe de l’Est.

Les hockeyeurs sont hébergés dans des familles d’accueil le temps du tournoi.

Tous les amateurs de hockey sont comblés par le jeu « spectaculaire, intelligent et bien coordonné » de la formation de Kharkov.

Ils termineront le tournoi avec une fiche parfaite. Ils vaincront tour à tour, les Québécois, les Américains, les Tchécoslovaques et les Russes.

Certains de leurs joueurs, tel Dainius Zubrus et Andrei Zyuzin reviendront plus tard en Amérique évoluer au sein d'équipe de la LNH.

Le 19 février 2017 restera une date importante dans l’histoire du Tournoi international pee-wee de Québec. Pour la première fois, une équipe féminine se rend en finale du niveau Inter B devançant les équipes masculines de cette catégorie.

Marie-Ève Côté assiste à la finale pour le Téléjournal.

Leur entraîneuse, la médaillée d'or olympique Caroline Ouellette, espère que cette présence en finale amènera une plus grande visibilité et des opportunités pour le hockey féminin.

Michel Plante, président du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, ne ferme pas la porte à une division de hockey composée exclusivement de filles. Il estime cependant qu’il faudrait plus d’équipes féminines au niveau international.

On veut aider au développement des filles. Aussitôt qu’on va avoir une présence internationale on pourra avoir une division et c’est notre souhait le plus sincère.

Michel Plante