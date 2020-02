Michael Fougere se rendra à la conférence donnée par Patrick Moore à Regina

Tout en précisant qu’il n’est pas nécessairement en accord avec les positions environnementales de Patrick Moore, Michael Fougere estime que sa présence à l’événement organisé par le média Rebel News Online envoie un message qu’il est important de faire preuve d’ouverture d’esprit et de ne pas étiqueter ceux qui ont des opinions différentes.

Je n’approuve pas Rebel News Online. Je n’approuve pas non plus Patrick Moore. Je vais simplement entendre ce qu’il a à dire et je crois que la plupart des gens comprennent cette distinction.

Michael Fougere, maire de Regina