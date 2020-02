Après la nourriture, Skip the Dishes livre maintenant de l'alcool en Alberta

Les Albertains vivant à Calgary, Edmonton et Fort McMurray peuvent maintenant commander des boissons alcoolisées en utilisant l’application Skip the Dishes.

Pour s’assurer que l’alcool ne se retrouve pas entre les mains de mineurs, les livreurs devront vérifier l’identité des clients et s’ils ont l’âge légal de consommer de l’alcool. Si les clients mentent sur leur identité ou sur leur âge, la livraison sera annulée et ils devront payer 20 $ en plus.

Commander de l’alcool sera la même chose que commander de la nourriture sur Skip. Les clients devront y écrire l’adresse de livraison puis chercher ce qu’ils veulent , dit la compagnie dans un courriel. Elle ajoute que les clients pourront choisir parmi plusieurs fournisseurs tels que des magasins d’alcool et des brasseries.

L'application Skip the Dishes n'est pas la première en Alberta à livrer de l'alcool. Les Albertains peuvent déjà commander en ligne en utilisant les applications Drizly et Buzz Buddy.

Avec des informations de CBC