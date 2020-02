Une partie de l'autoroute 410 fermée jeudi

L'autoroute sera fermée entre 9h30 et 15h30 dans les deux directions entre la rue Belvédère Sud et la jonction de la route 108 et 143.

On parle d'une quantité de roc dynamité, qui équivaut à 4000 mètres cubes, soit 533 voyages par camion. Dominique Gosselin porte-parole du MTQ en Estrie.

C'est en raison de la quantité de roc dynamité, mais surtout de sa proximité avec la chaussée et sa hauteur assez importante que l'autoroute est fermée , explique Dominique Gosselin porte-parole du MTQministère des Transports du Québec en Estrie.

Les risques d'éboulement ou de projection sont un peu plus élevés qu'à l'habitude. L'entrepreneur devra appliquer des matériaux granulaires sur l'autoroute pour justement la protéger , ajoute-t-elle.

Au total dans ce chantier-là, c'est environ 120 000 mètres cubes de roc qui auront été dynamités , lance la porte-parole.

Dominique Gosselin invite les usagers de la route à consulter Québec 511 pour connaitre les détours en place.