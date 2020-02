LHJMQ : les Cataractes voteront contre l'abolition des bagarres

Le hockey, c’est un sport de contact et la bagarre a sa place , croit Vincent Arseneau, un ancien joueur des Cataractes de Shawinigan.

L’athlète roule maintenant sa bosse dans la Ligue américaine de hockey. Il est encore prêt à jeter les gants pour s’assurer qu’on respecte ses coéquipiers. Selon lui, la LHJMQ ferait une grave erreur en abolissant les bagarres.

Le gars qui fait des coups salauds à répétition, il va lui arriver quoi? Il va écoper de 5 matchs de suspension? Tu n’as pas réussi à te faire respecter; la prochaine fois, il va peut-être faire la même chose. Je ne dis pas qu’une bagarre règle tout, mais le jeune va probablement y penser et dire : la prochaine fois, je vais faire plus attention.

Anthony Beauvillier des Islanders de New York partage son avis, tout comme de nombreux joueurs et entraîneurs sondés par Radio-Canada mardi.

Le joueur des Cataractes de Shawinigan Marty Doyle et son adversaire des Olympiques de Gatineau David Starenky se battent lors d'un match en 2004. Photo : Getty Images / Andre Ringuette

Tommy Tremblay, lui, a jeté les gants plus d’une cinquantaine de fois chez les juniors. Il est maintenant recruteur pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Autre temps, autres mœurs : l’aptitude au combat ne fait pas partie de sa grille d’évaluation. Dans ce circuit, il n’y a plus de joueur embauché spécialement pour se battre.

Évidemment, il y a des batailles d’adrénaline. Maintenant, la robustesse, ce n’est plus jeter les gants. On va parler plutôt d’utiliser son corps pour séparer un joueur de la rondelle, utiliser [son énergie] pour jouer de façon plus dure. C’est la nouvelle réalité du hockey de la LHJMQ et de la LNH. C’est l’intensité des jeunes qu’on observe.

Si les bagarres sont abolies, le préfet de discipline de la LHJMQ pourrait devoir se montrer extrêmement sévère dans ses suspensions. C’est ce qui s’est produit sur le circuit universitaire, dans lequel évoluent les patriotes de l’UQTR. Après l’interdiction des bagarres, des ajustements ont été nécessaires pour enrayer les gestes dangereux.

À un certain moment, notre équipe universitaire avait le double de matchs manqués en raison de commotion cérébrale qu’une équipe junior majeure qui joue beaucoup plus de matchs, mentionne l’entraîneur-chef des Patriotes, Marc-Étienne Hubert. Cette situation n’était pas normale. Les autorités ont pris les décisions nécessaires pour vraiment resserrer la réglementation et surtout augmenter beaucoup les sanctions. Ça a eu un effet positif sur la suite des choses depuis les deux dernières années.

De leur côté, les membres de l’organisation des Cataractes sont unanimes : il faut continuer de calquer la réglementation de la Ligue nationale de hockey pour que les joueurs qui y seront repêchés soient mieux préparés.

Un reportage de Jonathan Roberge