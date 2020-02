La Ville de Rouyn-Noranda prête à déposer son projet de complexe aquatique

La ville avait lancé cette campagne il y a deux semaines pour bonifier son dossier de candidature.

Le projet de construction d'un nouveau complexe aquatique de 19,9 millions de dollars sera déposé au gouvernement du Québec d'ici la fin de la semaine.

La mairesse Diane Dallaire dit avoir bon espoir que le projet obtiendra le financement de Québec. LA Je disais l'autre jour à la blague "On se sent pareil comme quand on remet un travail d'université et qu'on est sûr d'avoir une bonne note", rapporte la mairesse. On a réduit, même. Au départ, on avait un projet de 24 millions, on l'a réduit à un peu en bas de 20 millions par un concept novateur qui va intégrer un bassin compétitif et un bassin récréatif, mais vraiment un travail extraordinaire et on est très confiant que ce sera bien reçu par le gouvernement.

Le projet sera déposé auprès du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.