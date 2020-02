Crise ferroviaire : Legault n'exclut pas une intervention policière

François Legault exige de la part d’Ottawa une date butoir et un échéancier clair pour lever les barricades. Pour mettre un terme à la crise ferroviaire, le premier ministre du Québec n'exclut pas une intervention policière.

La crise autochtone ne peut plus durer , a mentionné François Legault, qui appelle son homologue fédéral, Justin Trudeau, à présenter sans tarder un échéancier de sortie de crise.

Et si le dialogue ne suffit pas, François Legault est prêt à recourir à la force. Il s'est d'ailleurs dit en discussion à ce sujet avec la direction de la Sûreté du Québec afin de trouver des moyens d'intervention à « très court terme ».

La situation est très grave, Justin Trudeau doit agir. On doit fixer un échéancier. Et pour la suite des choses, s’il y a une intervention policière, il faut le faire de façon coordonnée dans toutes les provinces du Canada. François Legault, premier ministre du Québec

À Ottawa, le gouvernement Trudeau continue toutefois de conseiller la patience. À son arrivée à sa réunion de caucus mercredi matin, Justin Trudeau n'a pas souhaité commenter les déclarations de François Legault.

Le premier ministre du Canada a plutôt choisi de souligner les pénuries et les mises à pied entraînées par l'interruption du service ferroviaire. C'est inacceptable , a-t-il déclaré, promettant une résolution le plus rapidement possible .

Ses ministres ont assuré que le gouvernement a « un plan » et qu'il y travaille. La ministre du Revenu Diane Lebouthillier a notamment souligné qu'elle et ses collègues se souviennent tous d'Oka; une expérience qu'il ne faudrait surtout pas revivre, selon elle.

Les ministres provinciaux s'impatientent

Les premiers ministres des provinces ont décidé de faire front commun pour exhorter le gouvernement Trudeau d’agir rapidement dans cette crise qui frappe le pays depuis près de deux semaines.

Et pour ce faire, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a convoqué mercredi une réunion téléphonique de tous ses homologues provinciaux et territoriaux du Canada à propos des blocages ferroviaires et de leurs conséquences au pays. Il explique sur son compte Twitter qu'il a convoqué cette réunion en tant que président du Conseil de la fédération.

À son avis, le gouvernement du Canada manque de leadership pour régler la crise du rail qui dure depuis deux semaines. Et lors de son allocution de mardi à la Chambre des communes, le premier ministre Justin Trudeau n'a rien offert pour protéger les intérêts économiques du Canada.

Scott Moe croit que les 13 premiers ministres des provinces et des territoires ont la capacité de mettre du leadership de l'avant.

Le premier ministre Trudeau a lancé mardi un nouvel appel au dialogue pour que cessent les manifestations d'Autochtones qui causent le blocage de voies ferrées.

Après son discours devant les élus, M. Trudeau a rencontré les chefs des partis d'opposition Yves-François Blanchet, Jagmeet Singh et Elizabeth May, mais pas le chef conservateur Andrew Scheer qui, a-t-il affirmé, s'est disqualifié de toute conversation constructive sur la résolution paisible du conflit.

Les barrages ont surgi après que les chefs héréditaires de la Première Nation Wet'suwet'en, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, se sont opposés au passage d'un gazoduc malgré l'approbation reçue des conseils de bande élus.

Depuis que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a fait exécuter une première injonction contre les opposants au gazoduc Coastal GasLink, des manifestations ont causé une perturbation du réseau ferroviaire du Canadien National dans l'est du Canada, une suspension de services de train de passagers de VIA Rail et une perturbation temporaire de la circulation dans plusieurs villes.