Le règlement du gouvernement du Québec n’identifie pas de facto de races de chiens dangereux, contrairement à Gatineau qui, jusqu’à ce point-ci, considérait sept races comme étant dangereuses. Il faudra désormais que les administrations municipales procèdent au cas par cas.

Ce processus exige des municipalités de procéder à un examen des circonstances dans lesquelles le chien a eu un comportement problématique, et le cas échéant, d’obtenir un rapport vétérinaire , peut-on lire dans un document présenté aux conseillers municipaux lors de leur caucus préparatoire mardi.

Il va y avoir moins de chiens qui vont être identifiés comme étant potentiellement dangereux , a souligné Renée Amyot., présidente de la Commission Gatineau, Ville en santé.

Et pour arriver à ce constat-là, je dois en avoir fait la démonstration, donc il est déjà arrivé quelque chose , a-t-elle déploré.

Qui plus est, contrairement à ce qu’autorisait Gatineau, la présence de chiens potentiellement dangereux sera permise dans les parcs municipaux, les parcs à chien, sur les sentiers de randonnée et près de terrains de jeu. Les cours de dressage pour un chien potentiellement dangereux ne seront plus obligatoires non plus.

Le cadre réglementaire provincial entrera en vigueur le 3 mars.

Avec les informations de Nathalie Tremblay