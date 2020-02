Les conséquences économiques de la crise ferroviaire en chiffres

450

Le Canadien National (CN) a déjà effectué 450 mises à pied, rendues effectives dimanche soir, et jusqu’à 1000 employés pourraient être affectées dans l’Est du pays si la crise continue, selon la compagnie.

Avec plus de 400 trains annulés la semaine dernière et de nouvelles manifestations qui sont apparues à des endroits stratégiques sur notre ligne principale , a déclaré la compagnie, nous avons décidé qu'un arrêt progressif de nos opérations dans l'est du Canada est l'approche responsable à adopter pour la sécurité de nos employés et des manifestants .

Cette situation est regrettable en raison de son impact sur l'économie et sur nos cheminots, car ces manifestations n'ont aucun lien avec les activités du CNCanadien National et échappent à notre contrôle , estime la société.

103 000

Selon VIA Rail, en date du 18 février, 532 trains ont été annulés et plus de 103 000 passagers ont été touchés en raison des blocages.

Au-delà des passagers, c'est aussi l'équivalent de 4500 wagons de train d’habitude remplis par les manufacturiers qui restent bloqués. Le port de Vancouver, par exemple, déborde de bateaux qui attendent de décharger leurs marchandises.

Le premier ministre du Québec, François Legault craint des répercussions à Montréal : Si on n'est plus capables d'accueillir des bateaux au port de Montréal où mettre les containers, on va avoir un sérieux problème .

Véronique Proulx, présidente et directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), pense que certaines entreprises devront réduire leurs activités dès vendredi : elles devront ralentir ou fermer des lignes de production et ça pourrait mener à des mises à pied temporaires , comme le CNCanadien National a dû le faire.

425 000 0000

Ce sont en fait des marchandises d'une valeur de 425 millions de dollars qui ne peuvent circuler chaque jour au Canada , explique Mme Proulx.

L’entreprise CKF, qui fabrique des produits de restauration, ressent bien les effets du blocage. C’est un peu le chaos dans notre chaîne d'approvisionnement en ce moment , admet son président Ian Anderson.

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) confirme que plusieurs centres de production régionaux sont en train d'épuiser leurs réserves.

J'ai vu des produits en rupture de stock , décrit Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l’Université Dalhousie. Du ketchup est un exemple assez clair - c'est pas normal d'en manquer en février - de la sauce à spaghetti, du jello, des épices…

Le CCCDConseil canadien du commerce de détail espère que le gouvernement Trudeau, dans ses négociations avec les autochtones, réussira à négocier le passage de certains trains de marchandises contenant des denrées essentielles.

Avec les informations de Julie-Anne Lamoureux et Olivier Lefebvre