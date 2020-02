On joue au hockey depuis 125 ans dans la région. Pour souligner cet anniversaire, un citoyen de Saint-Gédéon écrit un livre relatant les faits marquants de cette histoire d'amour entre la population régionale et notre sport national. La quantité d'archives et d'artefacts retracée par Michel Simard est impressionnante. Mélanie Patry est allée le rencontrer.