Cocktail hivernal : Neige et vents violents sur la région

Des vents de l'ouest souffleront à des pointes pouvant atteindre à 90 kilomètres. Ce sont les secteurs compris entre Sainte-Anne-des-Monts et Grande-Vallée, du côté nord de la péninsule, qui sont les plus susceptibles d’être touchés par les rafales au cours de la soirée et de la nuit.

Environnement Canada rappelle que ces vents pourraient créer d’importants dommages et recommande de ranger à l'intérieur les objets qui pourraient s’envoler.

Transports Québec estime que la visibilité est nulle entre Matane et Cap-Chat et réduite entre Métis et Matane. La chaussée est enneigée.

De la faible neige et de la poudrerie sont aussi prévues en soirée, mardi, dans ces secteurs.

Dans la Baie-des-Chaleurs, c'est de la neige qui pourrait tomber plus abondamment, notamment dans les secteurs de Chandler à New Carlisle où environ 15 cm de neige sont attendus au cours de la nuit.

Jusqu’à 20 cm de neige pourrait tomber sur l’archipel madelinot au cours de la nuit. Cette neige pourrait se transformer en pluie verglaçante, mercredi matin.