Rising Tide veut créer 125 logements abordables à Moncton d’ici 2023

Pour mener à bien leur projet, l'organisme a besoin d'un financement de 12 millions de dollars de la part de la Ville et du gouvernement provincial. Moncton vient de donner son accord de principe, mais le projet n'ira de l'avant que si la province accorde du financement.

La ville de Moncton se dit prête à donner six millions de dollars sur trois ans, si la province s'engage à donner l’autre moitié de ce financement.

Lors du conseil municipal de Moncton, le 18 février, les conseillers ont approuvé à l'unanimité le projet de création de logements abordables de Rising Tide Community Initiatives Inc.

Selon Dale Hicks, président de Food Depot Alimentaire, la Ville de Moncton doit faire partie de la solution. Photo : Radio-Canada / Lisa Revil

Maintenant que la Ville a fait un pas de l’avant, cela envoie un bon signe à la province. Cela va mettre la province dans une position où elle aura du mal à ne pas accepter de donner un financement égal afin de soutenir le projet , soutient Dale Hicks, président de Food Depot Moncton et membre de Rising Tide.

Monsieur Hicks est l'un des trois instigateurs de l’initiative communautaire.

Depuis un an, il travaille de concert avec Debbie McGinnis, directrice générale de Centraide Moncton, et Johanne Murray, directrice de la John Howard Society, pour déployer des solutions à long terme pour régler les problèmes croissants de pauvreté à Moncton.

Le projet Rising Tide

Leur mission est de trouver des logements abordables pour les personnes en situation de pauvreté dans le Grand Moncton. Leur plan prévoit acheter 25 édifices pour loger les sans-abri.

Il souhaite aussi créer une entité qui prendrait en charge la gestion des logements abordables à Moncton pour s'assurer que des propriétés à bas prix restent disponible dans la communauté.

Rising Tide est là pour trouver et construire des logements abordables pour que ces personnes [ les sans-abri ] aient des endroits où aller. Dale Hicks, fondateur de Rising Tide Community Initiatives Inc.

La création de cet organisme est entre autres justifiée par le manque d’action de la province dans cette crise des sans-abri.

Beaucoup de gens ont dit que ce n’était pas le problème de la Ville, mais que c’était le problème de la province. Au niveau de la juridiction, cela est au niveau de la province, mais cela arrive dans notre ville , revendique Dale Hicks.

Rising Tide travaille depuis plusieurs mois avec la Ville de Moncton, et son agent communautaire Vincent Merola, pour construire un plan viable à présenter à la province.

Un besoin urgent de logements abordables

Debbie McGinnis rappelle que cette situation est urgente à Moncton. Elle explique que le taux d’inoccupation baisse et que la crise des sans-abri crée de plus en plus de problèmes à Moncton.

Debbie McGinnis fait partie des fondateurs de l'organisme Marée montante. Photo : Radio-Canada / Lisa Revil

C’est urgent, car le taux d’inoccupation à Moncton est de seulement 2,2 %, ce qui équivaut pratiquement à 0 %. Ce taux d’inoccupation ne concerne même pas les logements abordables. Nous avons un stock vraiment limité de logements dans notre ville. Ils ont besoin de maison pour pouvoir changer leurs vies , évoque Debbie McGinnis, directrice générale de Centraide Moncton.

Lors du conseil, plusieurs membres du projet ont aussi rappelé que ne rien faire coûte cher à la Ville. La crise des sans-abri a un coût financier : au niveau des urgences, du travail supplémentaire de la police et des refuges d’urgence.

Selon les chiffres de la Ville, il y aurait 176 itinérants à Moncton et plus de 1680 personnes sur la liste d'attente pour un logement abordable.

L'aval du conseil municipal reste un accord de principe entre l’organisme Rising Tide Community Initiatives Inc. et la Ville de Moncton, mais c'est un pas de l'avant pour ce nouvel organisme. La mise en oeuvre concrète du projet dépend maintenant de la province.

Debbie McGinnis dit qu’elle compte bien commencer les discussions avec celle-ci dès cette semaine.

L'organisme Rising Tide doit être de retour devant le conseil municipal du 16 mars prochain.