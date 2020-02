Waterville à la recherche d’un médecin de famille

Une fois inscrits (l’adhésion coûte 50 $ puis il faut débourser 132 $ par année), les membres pourraient avoir accès, gratuitement, à des infirmières et d'autres professionnels de la santé dans une clinique qui pourrait voir le jour à Waterville. Ils pourraient également avoir accès à 2 médecins payés par la RAMQ, sur rendez-vous, qui seront sur place à temps partiel .

Afin que des résidents de la municipalité puissent faire partie de la coopérative, la mairesse de Waterville, Nathalie Dupuis, souhaiterait en recruter au moins 300, le minimum de personnes requises pour justifier le déplacement de médecins de famille

On vise trois demi-journées par semaine [avec les médecins de famille]. C’est vraiment une approche qui est modeste, qui se veut aussi ouverte à l’évolution dans la mesure qu’il y a des gens qui se rajoutent , avance Mme Dupuis.

Un besoin pour la population

Cette dernière sent un appui de la population dans ce projet. Le besoin vient de la population. Nous, on essaie de faire avancer le dossier et on y croit vraiment , souligne-t-elle

Mme Dupuis dit que la municipalité s’active dans le dossier depuis 2015, soit quelques années avant le départ à la retraite de son médecin. À l’époque, elle savait déjà que le modèle du médecin ayant son cabinet était l’histoire du passé .

Lors de la première rencontre organisée mardi après-midi, une cinquantaine de citoyens de Waterville s’étaient déplacés. C’est le cas de Jean Lebeau, qui s’est retrouvé sans médecin de famille depuis que le sien est parti à la retraite.

Ça fait au moins trois ans que je suis sur la liste [pour avoir un médecin de famille] et je n’ai toujours pas de nouvelle , explique-t-il.

À 65 ans, M. Lebeau souhaiterait avoir recours à un médecin de famille pour, par exemple, renouveler une prescription ou qu’il pourrait consulter pour diverses raisons de santé.

Dans les cliniques sans rendez-vous à Sherbrooke, ça ouvre à 8 h et tu n’arrives pas à avoir la ligne à 8 h 05 pour te faire dire que c’est déjà plein. Il n’y en a pas des cliniques sans rendez-vous. Ça n’existe pas. C’est des menteries , s’insurge-t-il.

Je pense qu’en ayant une petite clinique comme [on nous propose] qui va nous coûter 100 $ par année, mais ça sera la façon la plus facile, la plus logique pour avoir un système de santé un peu adéquat, ici , laisse-t-il tomber.

Une autre rencontre d'information a eu lieu, mardi, à 19 h. La municipalité espère que l’ouverture de cette clinique pourra se faire dès cet été.

Avec les informations de Mélissa Fauteux.