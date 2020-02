Les bulles du lac Abraham sont belles, mais dangereuses

Les bulles surprenantes sous la surface gelée du lac artificiel Abraham, en Alberta, sont devenues une destination populaire. Cependant, l'équipe de recherche et de sauvetage de Rocky Mountain House lance une mise en garde à toute personne qui veut s'approcher de ces bulles de méthane.

Entre les glissades, les trébuchements et les chutes, il y a beaucoup de dangers. C’est pourquoi nous recommandons aux gens d'avoir des chaussures à crampons et de bons vêtements d'hiver au cas où vous y seriez coincé un certain temps , explique Daniel Sweeting de l'organisation.

Des fissures apparaissent par endroit sur le lac. Photo : Radio-Canada / Monty Kruger

Le lac Abraham est situé sur le long de la route David Thompson, au sud-ouest de Nordegg. Le fait qu'il soit le résultat d'un barrage le rend particulièrement dangereux en raison des niveaux d'eau variables qui peuvent provoquer l'effondrement de la glace.

Un grand trou sur le lac faisait récemment le tour des médias sociaux, ce qui représente un exemple extrême de ce qui pourrait arriver.

Un trou du lac Abraham dans les Rocheuses Photo : Radio-Canada / Monty Kruger

La glace qui était au-dessus du terrain a pu rester suspendue , dit Daniel Sweeting.