Une marche lumineuse à Val-d’Or pour la persévérance scolaire

Le projet a été mis sur pied par quatre étudiantes au baccalauréat en travail social à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), soit Marilyn Grondin, Sandrine Pépin, Jade Marois-Bélanger et Mégane Vallée. Il s’inscrit dans la programmation des Journées de la persévérance scolaire dans la Vallée-de-l’Or.

Nous sommes quatre étudiantes qui vivons chaque jour la persévérance scolaire et on trouve qu’il est important d’en parler davantage, explique Marilyn Grondin. C’est un enjeu qui nous tient à cœur. On veut créer une sorte de vague pour souligner l’importance que les employeurs ont dans la persévérance scolaire, notamment au niveau de la conciliation études-travail.

La marche prendra son envol à 18 h à la polyvalente Le Carrefour, pour se diriger vers l’ UQATUniversité du Québec en Abitibi-Témiscamingue , où des employeurs et des étudiants livreront des témoignages.

La marche a pour thème «Un pas vers la lumière» . Les participants sont invités à porter des bâtons lumineux, des lampes de poche ou encore des lumières de Noël, afin d’en faire un événement festif.