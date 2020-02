Qui succédera à Dwight Ball?

Le prochain chef du Parti libéral ne pourra pas se séparer des problèmes du gouvernement de Dwight Ball , estime le chef de l’opposition officielle et chef du Parti progressiste-conservateur de Terre-Neuve-et-Labrador, Ches Crosbie.

Dwight Ball demande à son parti d'organiser une course à la direction de 60 jours.

Un nouveau chef sera donc élu avant le prochain budget, mais la politologue Amanda Bittner regrette que le Parti libéral n'ait pas décidé de prolonger la course au leadership.

Si on va trop vite, on n’a pas beaucoup de choix. Mais si on prend un peu de temps, si on crée un processus qui donne un peu de temps aux gens de venir, c’est mieux , croit-elle.

Amanda Bittner rappelle que les difficultés budgétaires de la province font frémir.

Les dépassements de coûts du projet hydroélectrique de Muskrat Falls, la dépendance aux revenus pétroliers et le vieillissement de la population ne sont que quelques-uns des défis auxquels le prochain chef devra faire face.

Et ces défis pourraient très bien réduire le nombre et la qualité des candidats, selon certains.

En vertu de la loi électorale, des élections générales doivent être organisées dans un délai d'un an après l'élection du nouveau chef.

Avec les informations de Patrick Butler