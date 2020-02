Des condos bientôt construits sur le terrain vendu par Radio-Canada au groupe Mach

Les promoteurs Mach et Devimco Immobilier ont annoncé leur association, en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ, pour construire 2000 logements en copropriété dans le quartier Centre-Sud de Montréal. Les premiers condominiums doivent être bâtis là où se trouve présentement le stationnement de Radio-Canada, à l'angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Wolfe.

La construction de l'immeuble de copropriétés Auguste & Louis est la première phase de la création du Quartier des lumières. Photo : Groupe MACH

La première phase de la création du Quartier des lumières, dont la mise en chantier est prévue cette année, sera la construction d’un immeuble de 14 étages accueillant 270 condominiums. La livraison des premières unités est prévue entre l’été 2022 et le printemps 2023 , ont indiqué les promoteurs dans un communiqué de presse.

L’immeuble a été conçu en collaboration avec un quatrième partenaire, la firme d’architectes Provencher_Roy. On y trouvera des studios et des logements d’une à trois chambres, ainsi qu’une salle d’entraînement et une piscine extérieure, tout comme des espaces verts.

Aucun logement social n'est prévu dans cette première phase du projet, mais le communiqué de presse des promoteurs réitère l’intention exprimée par Mach d’en bâtir environ 600 sur le terrain actuellement occupé par Radio-Canada. La construction de ces unités est prévue rapidement après le déménagement des employés de Radio-Canada , est-il précisé.

Le report de ce déménagement devrait par conséquent retarder cette partie du projet, ce qui fait des mécontents, à commencer par le Comité logement Ville-Marie, un groupe citoyen qui consacre ses activités à la défense des droits des locataires, au développement du logement social et, de façon plus générale, à l’amélioration de la qualité de vie des résidents de l’arrondissement de Ville-Marie .

Le Quartier des lumières tel que l'envisage le groupe Mach. Photo : Groupe Mach

Non seulement il faut que Radio-Canada déménage, mais il faut aussi que les basilaires soient démolis, puis c'est une job assez titanesque, puis c'est pour ça qu'on est extrêmement déçus , observe le coordonnateur du comité, Éric Michaud, qui déplore que des logements sociaux ne soient pas construits rapidement.

À terme, en plus des 600 logements sociaux, on devrait trouver 400 logements abordables parmi les 2000 logements du Quartier des lumières. Mach, en présentant son projet, avait aussi annoncé son intention d’inclure un hôtel, des locaux pour bureaux, une clinique médicale ainsi qu’un centre communautaire et culturel.

Avec les informations de Benoît Chapedelaine