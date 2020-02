Pêche blanche : les pourvoyeurs illégaux dans la mire de Saguenay

Seulement quatre entreprises sont autorisées à louer des cabanes et à offrir des services de guide sur les glaces de La Baie. Or, Radio-Canada a pu constater qu’une dizaine d’autres ne sont pas conformes, principalement à l’extérieur des villages de pêche.

Les gens qui se disent guides de pêche blanche ou qui louent des cabanes sans autorisation se multiplient à Saguenay. Nous avons pu documenter une dizaine de cas, mais selon certaines estimations, il y en aurait jusqu'à 20.

Il ne faudrait pas attendre qu'il arrive un drame parce que c'est tout le monde qui va payer pour. Mélanie Davis-Lavoie, pourvoyeuse

Mélanie Davis-Lavoie est l'une des quatre pourvoyeurs qui détiennent un permis de la ville. Elle débourse 2000 $ par année pour doter son entreprise d'une assurance responsabilité civile de 2 millions de dollars et être membre de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle s'inquiète des activités illégales qui se déroulent dans les secteurs non sécurisés.

Tu ne peux pas t'improviser du jour au lendemain guide de pêche, partir avec des clients au large, dans des zones non sécurisés, pas avoir d'assurance responsabilité, pas avoir de guide VHR [véhicule hors route], pas avoir tout ce qu'il faut comme compétences pour amener des gens, nos propres touristes et j'ai peur que ça finisse par ternir notre image , a-t-elle lancé.

L'entreprise de Mélanie Davis-Lavoie loue huit cabanes sur les glaces du fjord à La Baie. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Dans les normes Seulement quatre pourvoyeurs sont considérés comme étant « dans les normes », selon les autorités municipales. Contact Nature;

Pêche aventure Saguenay;

Pêche blanche du fjord;

Fjord Lac Chasse et pêche.

Les illégaux

Plusieurs pourvoyeurs n'ont pas d'assurance responsabilité civile, pas de certification Guide VHR, ni même de cours en secourisme. Ils ne sont pas non plus membres de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean et n'ont pas d'entreprise dûment enregistrée pour leurs activités de pêche. Certains ont même un passé judiciaire.

Ils demandent aux visiteurs de payer comptant, n'émettent pas de factures et ne perçoivent pas de taxes. Ils amènent les touristes sur les glaces en dehors des villages de pêche blanche, dans des zones considérées à risque, des endroits non balisés où l’épaisseur de glace effective n’est pas connue et où il y a d'importantes fissures.

Chaque jour, plusieurs dizaines d'installations de pêche sont visibles hors des villages de pêche. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Les pourvoyeurs illégaux recrutent leur clientèle sur les réseaux sociaux. La demande touristique est tellement forte qu'ils ont saisi l'opportunité de faire de l'argent alors que les pourvoyeurs accrédités dans les villages sont débordés.

L'article 64 du règlement sur la pêche blanche de Saguenay est pourtant clair. Les activités de commerce et de services de toute nature sont interdites sauf sur autorisation.

Règlement sur les activités sur glace à Saguenay ARTICLE 64 ACTIVITÉS COMMERCIALES Sauf sur autorisation du comité exécutif, les activités de commerces et de services de toutes natures sont interdites. Cependant, toute personne étant enregistrée, possédant les permis et les certificats requis, une assurance responsabilité et étant membre-partenaire de l’industrie touristique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pourra exercer la location de cabanes à pêche.

La Ville de Saguenay n'a pas encore mis ses culottes là-dedans. Mélanie Davis-Lavoie, pourvoyeuse

Des amendes possibles

Dans la foulée de la tragédie qui a coûté la vie à six motoneigistes au Lac-Saint-jean et l'annonce du resserrement des règles du tourisme d'aventure par le gouvernement Legault, la Municipalité durcit maintenant le ton. Elle promet des amendes salées à ceux qui refusent de se conformer.

Ils savent à quoi s'en tenir, ils connaissent le fjord puis ils vont faire ça dans les règles de l'art. Là, présentement, tout le monde s'improvise puis on va se ramasser, peut-être, avec un accident fâcheux, parce que la personne a pas été assez habile pour prendre sa réglementation puis faisait seulement ça pour le cash. Martin Harvey, conseiller municipal

Le conseiller municipal Martin Harvey promet que Saguenay fera respecter son règlement. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Contact Nature

Du côté de Contact Nature, le directeur général, Marc-André Galbrand, aimerait que tous ceux qui offrent des services respectent les règles. On veut que les touristes qui viennent ici aient une bonne expérience, que ce soit sécuritaire, on ne veut pas avoir d'accident. Ceux qui n'ont pas de permis, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les compétences pour le faire, mais on demande que tout le monde passe à travers le même processus pour assurer une équité et un service encadré , a-t-il commenté.

Fjord Lac Chasse et pêche est un nouveau joueur cette année sur les glaces de la Baie. Les jeunes associés qui multiplient les formations ont voulu être aux normes dès le départ. Dans le confort de leurs cabanes ou avec des expéditions sur mesure à partir de l'Anse-à-Benjamin, la sécurité de leurs clients est une priorité.

J'amène des gens avec moi puis j'ai confiance qu'ils vont revenir le soir. Maxime Bergeron-Girard, Fjord Lac Chasse et pêche

Son associé, Maxime Trudel, croit que l'expérience de certains guides n'empêche pas le fait qu'ils devraient respecter les mêmes règles que les autres. Le tourisme d'aventure est reconnu au Québec pour sa croissance fulgurante, donc je pense que c'est normal que ça vienne avec certaines normes plus réglementées. Il va falloir qu'on statue, qui peut opérer et qui ne peut pas, qu'est-ce que ça prend? C'est sûr qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine puis on les reconnaît, mais ils le font de façon un petit peu... en dessous de la couverte , a-t-il dénoncé.

Maxime Trudel et Maxime Bergeron-Girard ont lancé l'entreprise Fjord Lac Chasse et pêche. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

À deux pas des cabanes de Fjord Lac, d'autres entreprises offrent des expériences de pêche sans avoir de permis. Elles s'affichent pourtant ouvertement sur les réseaux sociaux. Soyez assurés que ces gens-là vont être identifiés, soyez assurés que ces gens-là vont avoir les lettres qu'il faut pour s'enregistrer , a averti le conseiller municipal Martin Harvey.

Saguenay responsable jusqu'à l'embouchure

En dehors des sites balisés, la tâche s'annonce plus complexe. La Ville veut d'ailleurs refiler la responsabilité du territoire jusqu'à l'embouchure du Saguenay à Pêche et Océans Canada, mais il n'y a toujours pas d'entente en ce sens.

On opère à travers les villages qui sont probablement les plus sécuritaires au monde en pêche blanche. Ça fait des années que Saguenay prône la sécurité ici pis c'est totalement normal, pis je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ce qui se passe en dehors, on s'en lave les mains. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'avoir deux poids deux mesures puis je pense que tout le monde doit être conforme et responsable , a poursuivi Mélanie David-Lavoie.

Des affiches indiquent qu'il est risqué de pêcher en dehors des villages de pêche. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Saguenay envisage notamment d'exiger une formation en tourisme d'aventure pour les guides qui oeuvrent à l'extérieur des sites protégés.