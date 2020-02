Budget 2020 : gains pour les étudiants, mais « trop dépensier », selon l'opposition

Ainsi, la présidente de la Fédération des étudiants de la Colombie-Britannique (BCFS), Tanysha Klassen, a déclaré qu'une bourse pour soutenir le financement des études postsecondaires, la BC Access Grant, « aidera non seulement les étudiants dans les programmes de quatre années, mais aussi ceux qui suivent des programmes de certificats et de diplômes ».

La Fédération précise que l’endettement des étudiants en Colombie-Britannique s’est accru de 88 % depuis 1999. Selon elle, l’endettement étudiant moyen est de 30 000 $ après la remise d'un diplôme.

Pour sa part, la Coalition pour la réduction de la pauvreté en Colombie-Britannique applaudit la mise en place de bourses allant jusqu’à 4000 $ par année pour les étudiants postsecondaires. La province [...] échoue à faire des investissements significatifs pour réduire la pauvreté , affirme-t-elle toutefois.

Le Centre canadien de politiques alternatives qualifie le budget de prudent.

« Nous pouvons nous permettre d’accomplir davantage, surtout quand les besoins sont clairs en ce qui concerne la pauvreté et l’accès aux garderies [...] Presque la moitié des places en garderie promises il y a deux ans doivent être créées cette année pour atteindre l’objectif fixé », écrit Iglika Ivanova, économiste principale de l’organisme.

Elle félicite le gouvernement pour « la création d’un palier d’imposition pour les gens qui font partie des 1 % qui gagnent les revenus les plus élevés. [Cette mesure] améliore l’équité de la taxation et aidera à combattre les inégalités », dit-elle, ajoutant que ces revenus supplémentaires soutiendront les programmes d’habitation, les garderies, le transport en commun, la lutte contre les changements climatiques et la réduction de la pauvreté.

« L’investissement du gouvernement dans CleanBC ne reflète pas l’urgence de la crise climatique », souligne par ailleurs l’analyste en politiques publiques Alex Hemingway.

« Pas de plan pour l’économie », dit l'opposition

Le Parti libéral de la Colombie-Britannique croit que le budget du Nouveau Parti démocratique impose trop les particuliers « et est dépensier, sans plan pour faire croître l’économie ».

Réaction de Stéphanie Cadieux au budget 2020. Photo : Radio-Canada

Shirley Bond, critique en matière de Finances de l’opposition officielle, avance que le gouvernement « n’a pas de plan économique et puise ses revenus uniquement dans la poche des contribuables ».

« Il n’y a pas de rabais pour les locataires de 400 $ par année, il n’y a pas de garderies à 10 $ par jour », a-t-elle souligné.

