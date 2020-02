Des étudiants en technologie forestière au beau milieu de la jungle

Pendant deux semaines, sept étudiants ont délaissé le confort de leur foyer—et leur cellulaire—pour aller explorer la jungle amazonienne, en compagnie des résidents de la communauté de Uchucculin, à proximité de la ville de Téna, en Équateur.

Début du carrousel de 7 items. Passer le carrousel? L'étudiant Xavier Gravel reçoit un rite d'initiation. Préparation du manioc au village de la communauté d'Uchucculin. Les étudiants en compagnie de leur guide prennent la pause au milieu de la forêt. Les étudiants ont entre autres étudié la canopée de la jungle. Une petite baignade au pied d'une chute a fait partie de l'expérience. Les étudiant se sont fait initiés au savoir forestier de la communauté de Uchucculin. Voyage en équateur des étudiants en Technologie forestière du Cégep de Rimouski Image 1 / de 7 L'étudiant Xavier Gravel reçoit un rite d'initiation. Photo : Département de Technologie forestière du Cégep de Rimouski Voir l'image précédente Voir l'image suivante L'étudiant Xavier Gravel reçoit un rite d'initiation. Photo : Département de Technologie forestière du Cégep de Rimouski

Préparation du manioc au village de la communauté d'Uchucculin. Photo : Département de Technologie forestière du Cégep de Rimouski

Les étudiants en compagnie de leur guide prennent la pause au milieu de la forêt. Photo : Département de Technologie forestière du Cégep de Rimouski

Les étudiants ont entre autres étudié la canopée de la jungle. Photo : Département de Technologie forestière du Cégep de Rimouski

Une petite baignade au pied d'une chute a fait partie de l'expérience. Photo : Département de Technologie forestière du Cégep de Rimouski

Les étudiant se sont fait initiés au savoir forestier de la communauté de Uchucculin. Photo : Département de Technologie forestière du Cégep de Rimouski

Voyage en équateur des étudiants en Technologie forestière du Cégep de Rimouski Photo : Département de Technologie forestière du Cégep de Rimouski Fin du carrousel de 7 items. Retourner au début du carrousel?

Quelques souvenirs de l'équateur

Une expérience extraordinaire, pour Maxime Blais, 18 ans, qui prenait l'avion pour la première fois.

On dormait vraiment dans une maison de bois, on revenait un peu à nos racines. Le monde est vraiment bienveillant là-bas. Maxime Blais, étudiant en technologie forestière

Maxime Blais, étudiant en technologie forestière. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Sans électricité ni eau chaude, ils ont vécu simplement, ont été initiés au mode de vie local, et ont surtout découvert une forêt qui n'avait rien à voir avec celle qu'ils étudient de près.

Il y a des gros arbres, vraiment plus de plantes, de biodiversité qu'ici. La forêt est beaucoup plus chargée là-bas. Clara Côté, étudiante en technologie forestière

Chargement de l’image Clara Côté, étudiante en technologie forestière Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Le projet a été initié par les étudiants eux-mêmes et a pris près d'un an à mettre sur pied. L'objectif était d'en apprendre davantage sur l'écologie, la culture et les enjeux d'un écosystème différent du leur.

Ils ont expérimenté tout ça, et bien plus, au milieu de la fourmillante et fragile Amazonie.

Chacun d'entre eux a traversé quelque chose, à des niveaux différents. [...] Il y a vraiment quelqu'un qui s'est fait mordre par un serpent! confie Barbara Hébert, sourire en coin.

Les étudiants ont même testé leurs aptitudes sur un terrain méconnu, en comparant le couvert forestier des zones naturelles à ceux qui ont été perturbés par la main de l'homme.

Les étudiants ont présenté quelques-uns de leurs coups de cœur du voyage. La richesse de la rencontre de l'autre s'y trouvait fréquemment, à égalité avec les aventures qui resteront marquées dans leurs esprits... ainsi que quelques insectes pour le moins impressionnants.