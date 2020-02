Dangereux manque d'ambulanciers en Minganie

Seulement huit des seize postes d’ambulanciers qui sont nécessaires pour assurer un service en tout temps sur tout le territoire de Minganie sont présentement occupés, selon la Fédération des employés du préhospitalier du Québec.

Quatre ambulances desservent la Minganie. Une est basée à Rivière-au-Tonnerre, deux à Havre-Saint-Pierre, et une autre à Natashquan. Lorsque l’ensemble des seize postes de paramédic sont pourvus, ces quatre ambulances sont en service en tout temps.

Toutefois, la Fédération estime qu'en raison du manque de personnel, des ambulances ont été laissées hors service pendant un total de 662 heures en 2019.

Par ailleurs, des patients dans un état critique doivent souvent être transportés vers Sept-Îles pour obtenir des soins plus poussés. Le voyage peut prendre jusqu'à huit heures. Pendant ce temps, la région est privée d’une ambulance supplémentaire.

Pour Marion Cormier, une des ambulancières de la Minganie et vice-présidente de la Fédération des employés du préhospitalier, le manque de personnel n’a jamais été aussi problématique. Je pense que ça n’a jamais été aussi critique. Par exemple, à Natashquan, sur quatre postes, il y en a zéro de comblé.

Aucun des quatre postes d'ambulancier de Natashquan n'est pourvu. Photo : Radio-Canada / Evelyne Côté

Elle ajoute que le manque d’ambulanciers entraîne des délais d’intervention qui sont beaucoup trop longs.

À Natashquan, à Rivière-au-Tonnerre, il n’y a pas de centre de santé. Ils ont des dispensaires. Si l’ambulance de Natashquan est hors service, c’est l’ambulance de Havre-Saint-Pierre, à une heure et demie de route, qui va venir faire l’appel. Si c’est un arrêt cardiaque ou un problème respiratoire ou un accident, ça fait loin.

Des efforts d'attraction de main-d'œuvre

Paraxion, la compagnie qui fournit les services paramédicaux dans la région reconnaît le problème. Le directeur des opérations provinciales de l’entreprise, Mathieu Lévesque, indique que des mesures sont mises en place pour attirer plus d'employés.

On offre une compensation au kilométrage pour les gens qui ont à se déplacer vers les secteurs de la Minganie, explique-t-il. On offre des indemnités pour les repas. On a aussi des ententes avec les deux syndicats en place pour faciliter cette mobilité de main-d’œuvre.

Le directeur des opérations provinciales de Paraxion, Mathieu Lévesque Photo : Radio-Canada

Paraxion fait aussi appel à des agences qui mettent des employés à la disposition des entreprises pour pourvoir temporairement des postes en santé.

Mathieu Lévesque ajoute que de nombreux postes d’ambulanciers sont aussi à pourvoir à Québec et Montréal. Il est donc très difficile d’attirer de nouveaux paramédics dans les régions éloignées, poursuit-il.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton