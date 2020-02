Reprise de VIA Rail dans le Sud-Ouest de l’Ontario

Les services VIA Rail dans le Sud-Ouest de la province reprendront de façon complète, ainsi que de façon partielle entre Québec, Montréal et Ottawa.

VIA Rail a reçu une notification du CN autorisant la reprise du service dans le Sud-Ouest de l'Ontario , annonce la compagnie ferroviaire par communiqué.

À compter du jeudi 20 février au matin, tous les trains VIA Rail circulant entre Toronto-London-Windsor, Toronto-Sarnia et Toronto-Niagara reprendront le service complet, mais les trains peuvent subir certains retards .

Entre Québec-Montréal-Ottawa, un service partiel sera repris en semaine, pour les trains 22, 24, 26 et 28 partant d’Ottawa, et les trains 33, 35, 37 et 39 partant de Québec. Un service complet sera offert le weekend.

Autres trains toujours hors service

Tous les autres services de VIA Rail sont hors service jusqu'à nouvel ordre. Tous les départs sont annulés jusqu'au jeudi 20 février en fin de journée; les clients recevront un avis d'annulation. Les seules exceptions sont le train qui relie Sudbury à White River et le celui qui emprunte la ligne ferroviaire de la baie d’Hudson de Churchill à Le Pas.

Les annulations sont faites de manière progressive, en fonction de l'évolution de la situation. Dès que nous confirmerons qu'un train sera annulé, les passagers de ce train en seront informés par courriel et seront automatiquement remboursés , explique la compagnie dans son communiqué.

En raison du volume de transactions que nous traitons dans ces circonstances exceptionnelles, le remboursement peut prendre un minimum de 15 jours.

En date du 18 février, 532 trains ont été annulés en raison des blocages, et plus de 103 000 passagers ont été touchés, selon VIA Rail.