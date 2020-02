Drummondville aura un nouveau centre sportif de 19 M$

La Ville de Drummondville vient d'octroyer un contrat d'un peu plus de 19 millions $ qui permettra de concrétiser le Centre sportif Girardin. Environ 11 millions de cette enveloppe seront absorbés par le privé et les divers paliers de gouvernements.

Le nouveau complexe sera érigé à l'angle des rues Marchand et Pelletier. Il comprendra un aréna de 250 places, un terrain synthétique multisports et une piste de course à pied intérieure.

Selon le directeur du Service des loisirs et de la vie communautaire à la Ville de Drummondville, Jonathan Guay, ce nouvel équipement viendra combler d'importants besoins évoqués depuis des années.

On avait un manque de glace pour notamment le hockey mineur, le patinage de vitesse, le patinage artistique, mais également pour nos ligues de hockey adultes et nos gens qui veulent jouer du hockey de façon récréative , explique-t-il.

La surface synthétique viendra de son côté combler les besoins des sports de gazon comme le soccer, le baseball, du ultimate frisbee et même du football et du golf, selon M. Guay.

Le Centre sportif Girardin doit être inauguré à l'automne 2021.