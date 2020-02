Maison des aînés : 74 places au Bas-Saint-Laurent

Les Maisons des aînés, qui accueilleront des personnes en perte d'autonomie légère de 65 ans et plus, promettent des conditions qui feraient pâlir d'envie les résidents de la plupart des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

On y aménagera des chambres individuelles plus grandes, munies d'une salle de bain privée et d'une douche adaptée, entre autres.

Un maquette présentant un exemple de Maison des aînés présentée par la ministre Blais en novembre dernier. Photo : MSSS

Maisons alternatives

La ministre Blais annonce aussi 36 places en maison alternative dans la région. Ces maisons accueilleront pour leur part des adultes de 65 ans et moins avec des besoins spécifiques.

Le projet de près d'un milliard de dollars, qui prévoit loger 2600 personnes, prend forme petit à petit. Les endroits où se trouveront les bâtiments, cependant, ne sont pas précisés.

Par voie de communiqué, la ministre Blais fait savoir que ces emplacements seront dévoilés ultérieurement.