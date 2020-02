Des résidents de Bonnie Doon se concertent pour réduire leurs consommations d'énergie

Un audit énergétique est réalisé au sein des locaux de la Citée francophone depuis le début février. Celui-ci révèle des lacunes en termes de consommation d’énergie.

Selon l’analyse des ingénieurs, la circulation de l'énergie pourrait être améliorée et la quantité d'énergie quotidienne consommée pourrait être réduite.

Par exemple, les fenêtres sont mal isolées et le froid pénètre. En revanche, ornée d'une façade vitrée qui laisse entrer le soleil, la Cité francophone pourrait économiser beaucoup en faisant appel à l'énergie solaire passive.

Selon un audit énergétique, les fenêtres de la Cité francophone sont mal isolées. Photo : Radio-Canada / Katrine Deniset

Pour Daniel Cournoyer, le directeur général de la Cité francophone, il existe des mesures peu contraignantes pourraient être prises.

« Par exemple, changer les longues enseignes bilingues ''EXIT/SORTIE'', par des indicateurs universels moins énergivores », explique-t-il.

D’autres mesures plus contraignantes et qui demandent plus de concertations existent également, selon lui.

« Pour cela, il va y avoir une réflexion entre l'architecture, la consommation énergétique, et les entre-deux pour savoir à quel point on veut faire des compromis », dit-il.

« Le projet s’appelle La Cité résiliente, car c’est la Cité francophone qui mène le projet, mais n’oublions pas que l’objectif est global avec tout le quartier », rappel Daniel Cournoyer.

Pas besoin de convaincre Paul Denis, locataire à la Cité et résident de Bonnie Doon.

« Il faut rendre le quartier plus résilient face aux changements climatiques », déclare-t-il.

Pour lui, le projet commence ici, mais peut et doit s’étendre.

« Il y 'a d'autres édifices francophones tels que Maurice-Lavallée, le campus Saint-Jean, le manoir St-Thomas : ce qui est vécu ici à La Cité peut influencer ailleurs », pense-t-il.

Après d'autres échanges entre citoyens et partenaires, un premier plan sera présenté à la fin du mois de mars. Ce sera un premier coup d'oeil sur La Cité que nous pourrions connaître dans 10 ans.

Daniel Cournoyer rappelle que l’objectif final est d’être le plus écologique, économique et communautaire possible afin de répondre à l’urgence climatique.

Avec la participation de Katrine Deniset