Maxime Pedneaud-Jobin demande l’appui du conseil municipal contre une clause de la loi 40

M. Pedneaud-Jobin, qui préside également le caucus des grandes villes à l’Union des municipalités du Québec, dénonce vertement cette disposition de la loi depuis son adoption sous bâillon à Québec au début du mois.

À Gatineau, comme dans toutes les grandes villes, on n’a plus de terrains ou à peu près , a-t-il expliqué lors du caucus préparatoire des conseillers municipaux en marge de leur réunion mensuelle.

On va être obligé d’exproprier, de filer le terrain au ministère de l’Éducation et de payer la facture. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Des arguments à revoir

Si bon nombre d'élus sont d'accord avec le principe d'autonomie des villes mis de l'avant dans la résolution, le libellé de certains arguments de la résolution n'est pas approprié, croit le conseiller du district du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau, Jocelyn Blondin.

Il n'est pas d'accord avec l'argument voulant que Gatineau est à court de terrains en surplus et que l'éducation est la responsabilité unique de Québec.

Le conseiller du district du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau, Jocelyn Blondin (archives). Photo : Radio-Canada

Quand on dit que l’éducation appartient au gouvernement [du Québec], ben qu’on arrête de subventionner l’UQO [Université du Québec en Outaouais], qu’on arrête de subvention le cégep, qu’on arrête de subventionner le Collège Héritage , a-t-il martelé lors du caucus préparatoire.

La conseillère municipale du district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, Louise Boudrias, a quant à elle indiqué au maire et au reste de ses collègues [qu’] il faut que ce soit une résolution qui est votée à l’unanimité. Sinon c’est une résolution qui n’a pas de poids .

La conseillère du district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, Louise Boudrias (archives). Photo : Radio-Canada / Agnès Chapsal

Mme Boudrias entend se rallier et appuyer la résolution, même si elle a avoué avoir un malaise avec la manière dont elle est écrite. Il faut trouver une solution , a-t-elle insisté. On a des écoles à bâtir et ça presse.

Discussions à venir

Le maire de Gatineau, tout comme plusieurs de ses homologues du reste de la province, estime que la loi forcera les villes à augmenter les taxes foncières municipales pour combler les pertes engendrées par la cession gratuite de terrains ou d’immeubles aux nouveaux centres de services scolaires.

Le maire de Gatineau et président du caucus des grandes villes de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Maxime Pedneaud-Jobin, et la présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et mairesse de Montréal, Valérie Plante (archives). Photo : Radio-Canada

Jusqu’à présent, Québec est demeuré inflexible sur la question. Là, c’est passable parce qu’au moins on se parle, mais on ne voit pas tellement de lumière au bout du tunnel, sinon que le gouvernement recule , a expliqué le maire Pedneaud-Jobin, en entrevue à l’émission Les matins d’ici, mardi.

Toutefois, il n’a pas entièrement perdu espoir, car de nouvelles discussions sont prévues.

Il va y avoir dans les prochaines semaines des discussions directement avec Québec et l’ensemble des municipalités , a-t-il ajouté.

Avec les informations de Nathalie Tremblay