Grandir avec un père malade et qui sait qu’il va mourir

Après avoir parlé du deuil de son père dans un essai, la chroniqueuse, animatrice et autrice Rose-Aimée Automne T. Morin a écrit Il préférait les brûler. Un premier roman qui s’inspire de sa relation particulière avec son père malade durant son enfance et son adolescence.

Le père de Rose-Aimée Automne T. Morin est mort d’un long cancer quand elle avait 16 ans. Le fait de savoir dès la naissance de sa fille que cette maladie l’emporterait aura fait naître une urgence de vivre ces derniers moments, non sans laisser des traces indélébiles sur l'enfant qu'elle était et l'adulte qu'elle est devenue.

Dans l’essai Ton absence m’appartient, Rose-Aimée Automne T. Morin parlait de ce deuil et de celui d’autres personnes. Les gens voulaient en savoir plus. Et je sentais que c’était légitime d’explorer cette histoire-là , explique-t-elle en entrevue avec Patrick Masbourian à Tout un matin.

Toutefois, au lieu d’écrire un essai, elle a choisi de faire une fiction, Il préférait les brûler. Le roman lui a permis de mettre une distance avec la réalité. C'est aussi parce que la fiction amène une liberté de création qui m’attirait beaucoup. J’avais envie de pouvoir jouer avec le vrai et le faux et de préserver une certaine intimité , mentionne-t-elle.

Le côté pervers de la relation paternelle

Rose-Aimée Automne T. Morin avoue que tout le monde a un rapport doux-amer avec ses parents : On sait qu’ils ont fait du mieux qu’ils le pouvaient avec les outils qu’ils avaient. Par contre, personne ne sort indemne d’une relation parentale. [...] La mienne a un petit côté un peu plus pervers et c’est ce que j’avais envie d’aborder dans le roman.

Ce côté pervers est l’un des aspects principaux du roman : Le père de Fauve [le personnage principal] comme le mien est mourant dès sa naissance. Il a un cancer, il va décéder. On ne sait pas quand, mais ça approche. Son père est un peu mégalomane et il veut imposer une personnalité à sa fille. C’est là que les perversions viennent se créer. Quand on grandit sous le regard d’un père aimant, mais qui va disparaître, contrôlant, très intelligent, c’est certain qu’on a envie de plaire à l’homme. Il y a un besoin de susciter le désir très jeune, de chercher l’approbation. [...] C’est un thème dérangeant de l’enfance, mais c’est quelque chose qui existe.

D’ailleurs, elle avoue que la première page du roman est un peu provocante. Fauve est dans une chambre d’hôpital avec son père mourant. Elle est allongée sur un lit de camp à côté et elle va jouir. Ça donne le ton. On pourrait croire que j’ai voulu choquer en lisant ça, mais ce n’est tellement pas ça. C’est une image qui incarne exactement ces démons-là et ces pulsions qui habitent Fauve , explique Rose-Aimée Automne T. Morin.

Dans l’urgence de vivre avant sa mort, son père lui a imposé une personnalité flamboyante que Rose-Aimée Automne T. Morin utilise maintenant pour son travail. Finalement, la jeune femme avoue que le grand drame de sa vie est de ne pas pouvoir départager qui elle est vraiment de qui elle aurait pu être : Ce que moi j’ai envie de projeter et ce qu’on m’a demandé de projeter. C’est un tri que je fais.

Publié chez Stanké, Il préférait les brûler sort en librairie le 19 février.