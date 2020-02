La Tournée du Grand défi Pierre Lavoie au Témiscamingue

Le « véhicube spatial » de la Tournée du Grand défi Pierre Lavoie s’est arrêté dans deux écoles du Témiscamingue mardi. Cette semaine, plus de 700 jeunes de la région pourront participer aux activités interactives et physiques proposées à l’intérieur des deux remorques qui totalisent plus de 75 pieds de longueur.

Une centaine d'enfants étaient assis dans le gymnase de l'école primaire de Latulipe-et-Gaboury, attentifs. Avant de bouger, ils ont été conscientisés à l’importance de bien manger, bien boire et surtout bien dormir.

L’expérience sensorielle, pour sa part, est vécue dans le véhicube spatial, récemment adapté aux réalités du nouveau guide alimentaire canadien.

Le véhicube spatial du Grand défi Pierre Lavoie était de passage au Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Ils vivent des jeux très interactifs. On a de la réalité augmentée, on a des écrans tactiles. Ce sont tous des jeux sur l’alimentation; faire des repas, trier des aliments, faire des breuvages , explique la coordonnatrice de la Tournée des écoles du Grand Défi Pierre Lavoie, Jeanne Gaudet.

Les informations sont bien assimilées par les enfants, comme en témoignent les élèves. C'était génial! J’ai vraiment appris. Je ne pensais pas que le lait c’était bon pour la santé , affirme Isabelle Durocher.

Il y avait plein de jeux et tous les jeux, je les réussissais à chaque coup , se réjouit Mathis Gauthier.

À go, on pédale!

Dans l’autre remorque, 26 vélos stationnaires et des effets spéciaux, de tout pour émerveiller les enfants. Pendant 15 minutes, ils devaient pédaler et éviter les obstacles.

Une des roulottes est aménagée avec plusieurs vélos stationnaires. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Le parcours à l'intérieur du véhicube dure environ une heure. La coordonnatrice de la Tournée des écoles, Jeanne Gaudet, croit toutefois que l’expérience a des impacts positifs à plus long terme.

C’est des expériences qui habituellement marquent les enfants, car c’est du jamais vu. On essaie qu’ils aient le plus de plaisir possible en apprenant et en se rendant compte que c’est vraiment le fun de faire de l’activité physique , ajoute-t-elle.

Depuis 12 ans, 45 % des écoles primaires du Québec ont été visitées par le « véhicube » du Grand défi Pierre Lavoie, ce qui a permis à quelque 315 000 élèves de vivre l’expérience.