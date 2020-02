Le théâtre de création, maintenant plus populaire que les classiques

Le théâtre de création vit un âge d'or au Québec et damne au passage le pion au théâtre de répertoire, qui est de moins en moins populaire. Des chiffres obtenus auprès de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec démontrent cette tendance. Analyse.

Le succès de la pièce J'aime Hydro, créée en 2015, est indéniable avec ses 121 représentations et ses 69 343 billets vendus, en plus de sa diffusion en mode balado ainsi que sa captation vidéo, diffusée sur ICI ARTV et sur la plateforme ICI Tou.tv. Le théâtre documentaire n'a jamais été aussi à la mode et les plateaux de télévision s'arrachent la comédienne Christine Beaulieu, l'autrice derrière cet ovni théâtral. Le public en redemande, en partie parce que cette pièce touche directement à un sujet qui le préoccupe : l'avenir de l'hydroélectricité au Québec.

Un âge d'or pour la création

J'aime Hydro est un exemple parmi tant d'autres de l’impressionnante envolée de la création québécoise des 15 dernières années. Rappelez-vous du succès de Tu te souviendras de moi (2014), magnifique texte de François Archambault interprété par le comédien Guy Nadon, ou encore de La meute (2018), de Catherine-Anne Toupin, une pièce troublante sur la vengeance et dont les billets se sont vendus comme des petits pains chauds.

Toujours en 2018, Simon Boudreault signait Comment je suis devenu musulman, un texte sur le mélange des cultures présenté au théâtre La Licorne, puis repris au Théâtre du Rideau Vert. En ce moment, la pièce Les Hardings, d'Alexia Bürger, sur la tragédie de Lac-Mégantic et qui a vu le jour au Centre du Théâtre d'Aujourd'hui, est en rappel chez Duceppe. La création théâtrale est en pleine effervescence au Québec, gracieuseté d'autrices et d’auteurs chevronnés et d'un public réceptif.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes

En 2004, il y a eu 280 pièces de création jouées dans les théâtres québécois. Ce chiffre a doublé en 2018 pour atteindre 632 pièces de création. Même si 200 des 632 pièces de création jouées en 2018 n'ont été présentées qu'une seule fois, le nombre de spectateurs et spectatrices est passé de 806 436 en 2004 à 1 135 508 en 2018.

En plus de l'augmentation du nombre de nouvelles pièces pour adultes, l'élan de la création a été marqué du côté du théâtre pour enfants. Il y avait eu 80 spectacles différents en 2004 et il y en a eu 150 en 2018.

D'abord, d'une part, de 2004 à 2018, on a pu voir certains créneaux de création se développer de manière évidente, comme le théâtre pour la très petite enfance (0-5 ans), qui rayonne maintenant partout au Québec, chez les diffuseurs spécialisés comme les pluridisciplinaires, grâce entre autres aux salles de spectacle, aux festivals et au Réseau Petits bonheurs , explique Sophie Labelle, directrice artistique à la Maison Théâtre.

Théâtre de création au Québec 2004 : 280 spectacles différents 2018 : 632 spectacles différents Fréquentation des spectacles de création au Québec 2004 : 806 436 personnes 2018 : 1 135 508 personnes Source : Observatoire de la culture et des communications (octobre 2019)

La descendance de Michel Tremblay

Dans les années 1960, les compagnies théâtrales peinaient à dénicher des dramaturges d’envergure au Québec. Aujourd'hui, on se bouscule au portillon. Les codirecteurs artistiques de chez Duceppe, Jean-Simon Traversy et David Laurin, accueillent favorablement cet essor du théâtre de création.

J'explique ça de différentes façons. J'ai l'impression qu'on est en ce moment dans un âge d'or du théâtre québécois. Le théâtre québécois est assez jeune historiquement; Michel Tremblay a écrit Les belles-sœurs il y a 50 ans à peine. Les héritiers de Tremblay ont engendré d'autres héritiers. J'ai l'impression qu'on est à cette troisième génération qui écrit sur des sujets diversifiés , observe David Laurin.

Une partie de la distribution des Belles-sœurs de 1968, où l'on voit Denise Proulx, Rita Lafontaine et Denise Filiatrault. Photo : Musée Pop

Pour Lorraine Pintal, directrice artistique du Théâtre du Nouveau Monde, le théâtre de création est sur une lancée. C'est vrai qu'on assiste à une vague de fond, et j'espère que ça va faire un tsunami, parce que c'est vrai que la création, c'est important pour la vitalité d'un peuple. [...] Je crois que ce n'est pas indépendant de ce mouvement féministe qui a revendiqué plus de parole aux femmes autrices. Nous, nous suivons ce mouvement-là.

Plus de créations, moins de théâtre de répertoire

Toujours selon les chiffres obtenus par l'Observatoire de la culture et des communications, si le théâtre de création est en hausse, le théâtre de répertoire, qui comprend entre autres les classiques de Molière, de Shakespare et les reprises de pièces à succès écrites au Québec, est en baisse – par exemple la reprise de la pièce Broue ou des Belles-sœurs entrent aussi dans la catégorie du théâtre de répertoire.

En 2004, il y a eu 103 spectacles différents de théâtre de répertoire. Il y en a eu 68 en 2018. Le nombre de spectateurs et spectatrices a aussi chuté de moitié, passant de 666 122 en 2004 à 320 834 en 2018.

Théâtre de répertoire au Québec 2004 : 103 spectacles différents 2018 : 68 spectacles différents Fréquentation du théâtre de répertoire 2004 : 666 122 personnes 2018 : 320 834 personnes Source : Observatoire de la culture et des médias du Québec (octobre 2019)

Pour la comédienne Julie Le Breton, il s'agit d'un mal pour un bien. Dans le théâtre de répertoire – surtout le répertoire qu'on connaît et qui date d'il y a plusieurs siècles –, il n'y a pas beaucoup de rôles féminins intéressants. Dans le théâtre de création, comme il y a beaucoup de femmes qui écrivent aussi et qu'il y a beaucoup d'hommes qui écrivent de beaux rôles pour les femmes, il y a davantage d'équité dans les rôles.

Le théâtre de création est sur une lancée, qui pour plusieurs ne s'arrêtera pas. D'ailleurs, pour sa saison 2020-2021, Duceppe présentera une adaptation du roman Manuel de la vie sauvage, de l'écrivain québécois Jean-Philippe Baril Guérard, et une autre création de l'auteur en résidence François Archambault.

Monsieur Jean Duceppe lui-même disait, on avait lu ça dans un article de la revue Jeu de 1987 ou de 1988, il avait dit que si c'était juste de lui, il ne programmerait que du théâtre québécois, mais qu'il n’y avait pas assez de grands auteurs ou de grands textes québécois à son goût. J'ai l'impression qu'il aimerait beaucoup l'époque dans laquelle nous vivons en ce moment , avance David Laurin, codirecteur artistique.