L’Auberge jeunesse de la Maison Price ferme ses portes

Le service d’hébergement était déficitaire depuis longtemps. Lors d’une récente assemblée du conseil d’administration de la coopérative, tenue au début du mois de février, la décision a donc été prise de mettre la clé sous la porte. Un nouveau C.A. a d’ailleurs été formé lors de cette rencontre.

L’objectif est de miser sur le développement du Bar à Pitons, aussi situé entre les murs de la maison, et d’en faire un véritable lieu de diffusion culturelle.

La nouvelle administration a décidé de redéfinir ses missions et de se concentrer sur le Bar à Pitons pour arrêter l’auberge, qui était déficitaire. C’était une prise de décision qui était difficile, mais c’était la plus cohérente dans la situation actuelle , explique le secrétaire du conseil d'administration, Gwenn Le Normand.

L'Auberge de jeunesse de Saguenay, située dans la Maison Price, ferme ses portes. Une affiche raconte l'histoire de cet édifice. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Consolider la vocation culturelle

Les espaces laissés vacants par la fermeture de l’Auberge jeunesse de Saguenay seront loués à des organismes. Déjà, des perches ont été tendues afin de trouver de nouveaux locataires. Les administrateurs aimeraient qu’ils soient issus des domaines culturel et artistique, ce qui cadrerait avec le volet patrimonial du bâtiment.

On va redéfinir la mission des locaux parce qu’on ne veut pas qu’elle disparaisse la Maison Price. On est vraiment attachés à elle. En plus, cette année, c’était les 150 ans de la maison et les 10 ans du Bar à Pitons, donc on va se concentrer sur le Bar à Pitons et transformer la coopérative , renchérit Gwenn Le Normand.

Située au coin de la rue Price et du boulevard Saint-Paul, la Maison Price a été construite vers 1870 par la famille Price. Elle a d’abord abrité des bureaux, puis un magasin. Elle a plus tard été convertie en résidence pour les employés de la compagnie. L’immeuble a été cité patrimonial en 1982.

L’auberge de jeunesse était la seule à Chicoutimi, mais il existe une autre ressource d’hébergement du genre à Saguenay. La coopérative Les Mains Tissées, à La Baie, située en milieu champêtre, continuera d’accueillir les jeunes visiteurs.