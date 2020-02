Produits forestiers Résolu teste de nouveaux produits à Baie-Comeau

Depuis quelques mois, Produits forestiers Résolu fabrique différents types de pâtes qui sont utilisées dans la fabrication de nouvelles sortes papiers. Ces pâtes seront ensuite acheminées à l'extérieur de la région, vers d’autres usines qui en feront du papier.

Le porte-parole de Produits forestiers Résolu, Karl Blackburn, affirme que cette diversification des opérations permet à l'entreprise de continuer d’être un joueur de taille sur le marché.

Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux procédés être plus efficaces, plus opérationnels, dit-il. Dans un contexte où la demande diminue d'année en année, nous devons constamment être les leaders sur ces marchés et ça fait partie de ce que nous faisons au quotidien dans l'ensemble de nos installations.

Karl Blackburn Photo : Radio-Canada/Lisa-Marie Fleurent

Pour réaliser ces tests, Produits forestiers Résolu n’a pas embauché de nouveaux employés ni investi d’importantes sommes. Les travailleurs ont toutefois de nouvelles tâches, mais il s’agit d’une bonne nouvelle pour la survie de l’usine et des emplois, selon le syndicat Unifor, qui représente environ 210 travailleurs de l’usine.

D'ailleurs, le président du local 352 du syndicat, Steeve Belzile, aimerait que Produits forestiers Résolu diversifie davantage sa production dans la région.

Steeve Belzile est le président du Syndicat Unifor local 352 à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Ce sont les mêmes travailleurs et c'est la même machine. Elle continue à faire du papier journal, mais pendant une période d’environ une semaine, une semaine et demie, on fait de la pâte. C'est un produit qui est complètement différent, avec un crémage qui est différent. La fibre est plus longue.

Selon le syndicat, les nouveaux types de pâtes fabriquées pourraient servir à remplacer le plastique dans certains cas et d’autres produits d’emballage ou du papier-tissu .

Par contre, Produits forestiers Résolu est encore loin de se lancer dans une nouvelle production à Baie-Comeau.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais