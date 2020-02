Dans la peau d'un itinérant pendant 24 heures

Cette année, il sera accompagné de Marie-Claude Morin, qui veut faire connaître les difficultés auxquelles font face les femmes en situation d’itinérance.

Depuis 7 h mardi matin, Yves Ntetu et Marie-Claude Morin relèvent le défi d'être 24 heures dans la peau d'un sans-abri. Yves Ntetu réitère son expérience pour sensibiliser la population à la problématique de l'itinérance. Son but est de rendre le phénomène visible pour mieux le comprendre.

La première fois que je l'ai fait, il faisait beaucoup plus froid et c'est plus effrayant quand on a le temps de penser.

Yves Ntetu