Baie-Comeau accueillera le championnat québécois de cyclisme sur route en 2020

C’est la première fois que des cyclistes d’un tel calibre se feront compétition sur la Côte-Nord. Des athlètes de catégorie junior (17-18 ans), senior (19 à 34 ans) et maître (35 et plus) seront présents, indique Louis Barbeau le directeur général de la FQSCFédération québécoise des sports cyclistes .

On devrait avoir aux environs de 200 athlètes qui vont venir de partout au Québec, dont certains des meilleurs athlètes québécois. Louis Barbeau, directeur général, Fédération québécoise des sports cyclistes

Ce championnat bénéficiera des infrastructures de la Coupe du monde de paracyclisme qui aura lieu du 5 au 7 août.

Le trajet qu'emprunteront le 9 août les cyclistes du Championnat québécois a été dévoilé. La course aura lieu dans le secteur Mingan à Baie-Comeau. Photo : Spact, gestion d'événement sportif

La compétition de paracyclisme aura lieu

Baie-Comeau reçoit pour une septième année un événement de paracyclisme d’envergure mondiale. Peu de participants sont attendus toutefois cette année, notamment parce qu’aucun point n’est attribué aux cyclistes qui participent aux compétitions cette année.

Le trajet de la Coupe du monde sera le même cette année. Photo : Spact, gestion d'événement sportif

On est dans une année hors qualification pour les paralympiques. [...] Et en plus, on est dans une année de paralympique. On va être à peu près cinq-six semaines avant les paralympiques qui ont lieu début septembre. Ian Beaulieu, président du comité organisateur de Paracyclisme Baie-Comeau

Alors que l’année dernière, près de 200 athlètes étaient présents sur le parcours, les organisateurs évaluent que seulement 60 paracyclistes s’inscriront cette année.

Le Défi Manicouagan et la randonnée familiale seront également de retour pour que les citoyens et visiteurs puissent eux aussi rouler sur le circuit, dans un cadre plus amical.

Le Championnat mondial de paracyclisme aura également lieu à Baie-Comeau, en 2022.