Conseil municipal de Trois-Rivières: contestation de l'appellation « Open Trois-Rivières »

L'organisme de défense de la langue française s'explique mal que le bras économique de la Ville, IDE Trois-Rivières, ait choisi ce nom et, surtout, cet affichage pour désigner son local. Une plainte officielle a d'ailleurs été déposée à l'Office québécois de la langue française.

Le directeur de la Société St-Jean Baptise de Trois-Rivières, Guy Rousseau, était accompagné d'une trentaine de personnes mardi soir pour interpeller les élus sur la question.

Guy Rousseau, directeur de la Société St-Jean Baptiste de Trois-Rivières. Photo : YouTube/Ville de Trois-Rivières

Pour M. Rousseau, le fait de donner un nom à consonance anglophone dans une ville d'art et de culture, la deuxième ville francophone en Amérique de surcroît, relève de l'anachronisme.

Nous souhaitons susciter la réflexion afin que vous reconsidériez les engagements déjà pris. Nous avons la conviction que le fait de maintenir une telle décision n'apportera que des conséquences négatives pour notre municipalité , a-t-il mentionné.

Il importe à tous de faire son effort pour présenter un visage français de la ville , a-t-il renchéri. L'appellation open envoie un signal contradictoire à notre volonté de vivre et de réussir en français chez nous. Le visage francophone de notre ville est bien enraciné, il ne faut surtout pas baisser la garde.

Le maire de Trois-Rivières entend rencontrer l'Office québécois de la langue française dans ce dossier au cours des prochaines semaines.

À notre avis, il n'y a pas vraiment d'infraction, mais on ne fera pas une grosse histoire avec ça , souligne M. Lamarche. On va travailler avec l'office de la langue française pour voir comment on peut en arriver à la bonne mesure.

Avec les informations recueillies par Amélie Desmarais.